В Крыму запретят пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка

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«Данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым», - объяснили в пресс-службе ведомства.
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