В «Крокус Экспо» стартовал первый этап битвы роботов

Фото: Радио 1
В субботу, 16 сентября в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве стартовал первый этап международного чемпионата по битве роботов. В его рамках пройдут поединки 24 команд из 4 стран мира.
Соревнования пройдут в два этапа: первый этап предусматривает 12 поединков среди 24 роботов, второй этап включает в себя шесть поединков среди команд, которые победили в первом раунде.
Фото: Радио 1
В соревнованиях участвуют и профессиональные инженеры, и студенты технических вузов, и любители робототехники. Также участие примут команды из Казахстана, Китая, Индии и Турции. АВсе ни побоятся за главный приз – шесть миллионов рублей.
На церемонию открытия битвы роботов приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он пожелал всем участникам удачи.
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Фото: Радио 1
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