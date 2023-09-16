В «Крокус Экспо» стартовал первый этап битвы роботов

На протяжении трех лет Совет ветеранов Дубны проводит выставку «Дары природы», на которой садоводы и огородники наукограда, члены первичных ветеранских организаций Институтской части, Большой Волги, Левобережья представляют не только богатый урожай, но и различные варенья, соленья и маринады.