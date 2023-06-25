В Крыму готовят два запроса о легитимности передачи полуострова УССР в 1954 году

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«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный Суд. Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации», - прокомментировал ситуацию член заксобрания Сергей Трофимов.
Напомним, депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет пригласил американского лидера Джозефа Байдена приехать на полуостров, чтобы подлечиться. По словам депутата, Байден имеет доступ к ядерному оружию, именно поэтому весь мир заинтересован в его здравом уме.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что пребывание Крыма в составе Украины было незаконным. По словам политика, из результатов референдума следует, что 93 процента проголосовавших крымчан выступали за автономию региона и возможность самостоятельно решать свою судьбу.