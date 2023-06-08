В Крыму рассказали о ситуации с водой после подрыва Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Глава региона Аксенов заявил, что Крым закачивает воду из Северо-Крымского канала после подрыва ГЭС
Крым после подрыва ВСУ Каховской ГЭС закачивает в наливные водохранилища воду из Северо-Крымского канала. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, пишет издание РИА Новости.
По его словам, уровень воды находится на удовлетворительном уровне и пока не падает, но со временем запас воды снизится. Глава республики отметил, что предпринимаются всевозможные меры для того, чтобы
закачать воду в хранилища, где есть резервы.
Накануне Аксенов сообщал о том, что в Северо-Крымском канале находилось около 40 млн куб .м. воды. Он заявил, что питьевой воды в регионе достаточно, а резервы заполнены на 80%.
Ранее «Радио 1» сообщало о заявлении Кремля о том, что у Крыма существует «запас прочности» по водоснабжению.
По его словам, уровень воды находится на удовлетворительном уровне и пока не падает, но со временем запас воды снизится. Глава республики отметил, что предпринимаются всевозможные меры для того, чтобы
Накануне Аксенов сообщал о том, что в Северо-Крымском канале находилось около 40 млн куб .м. воды. Он заявил, что питьевой воды в регионе достаточно, а резервы заполнены на 80%.
Ранее «Радио 1» сообщало о заявлении Кремля о том, что у Крыма существует «запас прочности» по водоснабжению.
Анастасия Крестьянова