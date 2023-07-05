В Крыму замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки

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Первый заместитель начальника крымского управления ФСИН и начальник СИЗО в Симферополе задержаны по подозрению в получении крупных взяток.
Сообщается, что в результате преступного сговора руководители ведомств получали денежные средства за покровительство и провоз бандеролей без необходимого досмотра. Преступную деятельность выявила и пресекла ФСБ.
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