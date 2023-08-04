В Кузбассе осудят родителей двух потерявшихся сестер

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Родители двух маленьких девочек, потерявшихся весной в Кемеровской области на несколько дней, пойдут под суд. Об этом сообщает СУ СК по региону.
О пропаже малолетних стало известно в мае. Сестры ушли гулять в лес, пока их родители находились дома и распивали спиртные напитки. В лесу девочки заблудились и не смогли самостоятельно выбраться.
На протяжении нескольких дней малолетние бродили по лесу без еды и воды. Родители сестер не сразу обнаружили пропажу и не предприняли оперативных мер для их поиска.
В настоящее время, девочки находятся под опекой родственников. Суд над родителями состоится в ближайшее время. Им предъявлено обвинение по статьям о жестоком обращении с детьми и оставлении в опасности, сообщили в ведомстве.
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На протяжении нескольких дней малолетние бродили по лесу без еды и воды. Родители сестер не сразу обнаружили пропажу и не предприняли оперативных мер для их поиска.
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Анастасия Крестьянова