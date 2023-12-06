В КВЦ «Патриот» проходит итоговый форум «Молодой специалист – строитель будущего»

Фото: Радио 1
5-6 декабря в КВЦ «Патриот» Московской области проходит итоговый форум 2023 года «Молодой специалист – строитель будущего».
Молодежный форум нацелен на создание новго квалифицированного кадрового состава в строительной сфере страны, одна из главных задач мероприятия, это привлечение молодых специалистов и повышение компетенций юных строителей.
Фото: Радио 1
Отметим, что форумы «Молодой специалист – строитель будущего» уже состоялись в 10 регионах. Общее число участников более 10 500 человек: 7000 студентов, 1700 школьников, более 500 компаний-работодателей и 560 преподавателей.
«На таких мероприятиях у подростающего поколения есть возможность поработать с инновационным оборудованием, попробовать свои силы на симуляторах и стать участником ярмарки вакансий, где есть шанс найти работу по направлению подготовки», - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.
Фото: Радио 1
Для школьников в программе были профориентационные мероприятия и обучающие мастер-классы, для студентов – круглые столы со специалитсами отрасли, встречи с работодателями и наставниками, ярмарка вакансий, экскурсии на строительные площадки Подмосковья. В ходе мероприятия участникии узнавали о перспективах развития молодых специалистов на предприятиях области, востребованности строителей на рынке труда, о необходимых для развития карьеры навыках и актуальных программах обучения.
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Фото: Радио 1
«На таких мероприятиях у подростающего поколения есть возможность поработать с инновационным оборудованием, попробовать свои силы на симуляторах и стать участником ярмарки вакансий, где есть шанс найти работу по направлению подготовки», - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.
Фото: Радио 1
Для школьников в программе были профориентационные мероприятия и обучающие мастер-классы, для студентов – круглые столы со специалитсами отрасли, встречи с работодателями и наставниками, ярмарка вакансий, экскурсии на строительные площадки Подмосковья. В ходе мероприятия участникии узнавали о перспективах развития молодых специалистов на предприятиях области, востребованности строителей на рынке труда, о необходимых для развития карьеры навыках и актуальных программах обучения.
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Дана Игумнова