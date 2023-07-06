В лагерях Черноморского побережья стартовала вторая смена летнего отдыха

Министерство социального развития Московской области сообщает, что на Черноморском побережье отдыхает около тысячи детей из Подмосковья.

Дети из Подмосковья проводят летние каникулы в четырех лагерях Краснодарского края, в которых за летний сезон отдохнут свыше 4,5 тысяч подмосковных детей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.





«Отдыхают ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также из семей с низкими доходами», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Лагеря «Премьера», «Электрон», «Родник», «Золотой колос» принимают в этом сезон детей из Подмосковья.

В каждом лагере оборудована пляжная территория, где дети под присмотром взрослых принимают солнечные ванны и наслаждаются водными процедурами.

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