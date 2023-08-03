В Латинской Америке ритуальные агентства стали продавать розовые гробы

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Розовые гробы, изготовленные в стиле куклы Барби, начали пользоваться популярностью у клиентов салонов ритуальных услуг.
New York Post, ссылаясь на Jam Press, пишет, что агентства в Мексике, Сальвадоре и других государств Латинской Америки начали изготавливать розовые гробы из-за успеха фильма Греты Гервиг «Барби». Благодаря картине в моду вернулся розовый цвет и зародился стиль Barbiecore, вдохновленный дизайном кукол Mattel.
Владельцы ритуальных агентств отмечают высокий спрос на данную продукцию.
Ранее сообщалось, что в России гробы и услуги кремации оказались в лидерах по росту цен за июнь 2023 года.
Например, цена на гробы выросла на 38% год к году — с 4923 до 6774 рублей. Стоимость кремации возросла на 36% — с 22 349 рублей до 30 552 рубля. Быстрее цены росли только на таблетки «Но-шпа» (+40%) и поездки в страны Средней Азии (+45%).В стоимость кремации входит оформление документов, стандартный гроб, доставка умершего к месту погребения, кремация его тела и аренда траурного зала.
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Владельцы ритуальных агентств отмечают высокий спрос на данную продукцию.
«Из 40 человек, которые интересовались ими, мы уже заключили контракт по меньшей мере с десятью», —сказал хозяин бюро Alpha and Omega Айзек Вильегас из Ауачапана.Среди рекламных лозунгов агентств есть такие: «Чтобы ты могла отдыхать как Барби» и «Это напоминание, что наши истории заслуживают того, чтобы их не забывали и отмечали красочно и ярко».
Ранее сообщалось, что в России гробы и услуги кремации оказались в лидерах по росту цен за июнь 2023 года.
Например, цена на гробы выросла на 38% год к году — с 4923 до 6774 рублей. Стоимость кремации возросла на 36% — с 22 349 рублей до 30 552 рубля. Быстрее цены росли только на таблетки «Но-шпа» (+40%) и поездки в страны Средней Азии (+45%).В стоимость кремации входит оформление документов, стандартный гроб, доставка умершего к месту погребения, кремация его тела и аренда траурного зала.
Читайте также:
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Больше половины россиян назвали куклу Barbie своим эталоном в стиле
Мария Фирсова