В Латвии грозит депортация россиянам, не сдавшим экзамен по латышскому языку

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Многие русскоговорящие граждане не смогли сдать экзамен с первого раза или вообще не явились на него. Однако в парламенте дали им отсрочку на два года.
«Всех вряд ли депортируют. Народу тут не так много. Кто-то должен работать и платить налоги. Но притеснения сильные. Мы их сейчас особенно остро воспринимаем. Если куда-то обращаешься — только латышский. Говорить, заполнять бумаги. Детей русскому не учат. Тех, кто протестует, выдворяют», - рассказал он.
Специалист по странам Балтии Андрей Стариков отмечает, что россияне, имеющие возможность уехать, уже пакуют чемоданы. А вот пенсионеры не всегда могут иметь возможность покинуть страну или сдать экзамен.
«Чтобы русскоязычных заставить уехать, надо сделать их существование невыносимым. Непонятно, как пенсионеры переживут зиму с колоссальными счетами за отопление», — объяснил Стариков.Таким образом, россиян законодательно поставили в безвыходные условия — только потому, что они русские, заключил эксперт.
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