В Латвии начали рассылать штрафы за поздравления с Днем Победы

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Гражданам Латвии стали приходить письма с уведомлениями о возбуждении административных дел за поздравления с Днем Победы. Об этом сообщает портал Delfi.
Отмечается, что рассылку от государственной полиции получили как минимум десятки латвийцев, проживающих в стране и за рубежом. В массовой рассылке полиция ссылается на мониторинг социальных сетей, который проведен службой государственной безопасности.
Сотрудники государственной полиции Латвии подтвердили массовое возбуждение административных дел и рассылку постановлений о них.
Уточняется, что согласно статье, упоминаемой в постановлениях, латвийцам грозит штраф до 350 евро.
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Сотрудники государственной полиции Латвии подтвердили массовое возбуждение административных дел и рассылку постановлений о них.
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Екатерина Коршунова