В Латвии приравняли запуск новогодних салютов к поддержке России

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Власти Огрского края Латвии решили законодательно утвердить полночь в качестве времени начала новогодних салютов и фейерверков, чтобы жители не начинали праздновать на час раньше — по времени Москвы — во избежание «угроз национальной безопасности». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.
Закон предусматривает административную ответственность и штраф от 35 до 350 евро для физических лиц и от 35 до 1400 евро для юридических лиц за нарушение.
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