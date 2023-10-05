В Латвии россиянам разослали письма с предложением покинуть страну

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Более 3200 проживающих в Латвии россиян получили письма.
В письмах сказано, что из-за новых требований закона об иммиграции россиян могут обязать покинуть Латвию. В качестве альтернативы предложена подача заявки на какой-либо из видов на жительство в стране.
Начальник управления по делам гражданства и миграции Майру Розе рассказал, что во время отправки писем оказалось, что 73 человека находятся за границей, а 200 не имеют задекларированного места жительства.
Получить двухгодичное продление на сдачу языкового экзамена и постоянный ВНЖ могут только россияне, уже начавшие подавать заявки. К ним смогут присоединиться те, которые сдавали, но пока не прошли экзамен на знание латышского языка. А россияне, которые не выполнят требования, будут обязаны покинуть Латвию.
Ранее Министерство образования Латвии планировало запретить изучение русского языка как второго иностранного.
Планируется начать реализацию этого предложения с 2026/2027 года. Школьники смогут выбрать в качестве второго иностранного языка только языки государств, входящих в Евросоюз. До этого латвийские школьники, как правило, выбирали первым иностранным языком английский, а вторым – русский.
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Начальник управления по делам гражданства и миграции Майру Розе рассказал, что во время отправки писем оказалось, что 73 человека находятся за границей, а 200 не имеют задекларированного места жительства.
Ранее Министерство образования Латвии планировало запретить изучение русского языка как второго иностранного.
Планируется начать реализацию этого предложения с 2026/2027 года. Школьники смогут выбрать в качестве второго иностранного языка только языки государств, входящих в Евросоюз. До этого латвийские школьники, как правило, выбирали первым иностранным языком английский, а вторым – русский.
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Мария Фирсова