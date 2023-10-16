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В ЛДПР предложили маркировать страницы в соцсетях

Слуцкий: страницы в соцсетях необходимо маркировать во избежание фейков
16 октября 2023, 12:06
Фото: iStock/B4LLS

Фото: iStock/B4LLS

Руководитель партии ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий предложил маркировать страницы в социальных сетях во избежание появления фейковых записей. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее депутаты ЛДПР направили письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разработать механизм, требующий маркировки сайтов, страниц в соцсетях и сервисов, распространяющих недостоверную информацию.

Слуцкий отметил, что в настоящее время соцсети становятся «пятой властью». Но в отличие от официальных СМИ, они не несут ответственность согласно законодательству РФ. Таким образом, в соцсетях отсутствуют какие-либо ограничения на публикацию непроверенной или заведомо ложной информации.


Руководитель ЛДПР призвал ставить маркировку на страницы, на которых были замечены подозрительные вбросы фейковой информации, чтобы пользователи соцсетей не доверяли каждому слову их авторов.

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#маркировка
#лдпр
#минцифры
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Не перегружать работой: гороскоп для всех с 16 по 22 октября
16 октября 2023, 12:02

Фото: IStock/grinvalds

Предстоящая неделя отлично подходит для того, чтобы решать все дела и вопросы без спешки. Как рассказала в эфире «Радио 1» астролог Анна Лебеденко, важно наладить дисциплину и действовать последовательно.
Также с 16 по 22 октября можно смело назначать свидания и планировать совместный досуг. А вот в вопросах здоровья важно не перегружать себя работой и следить за интеллектуальным перенапряжением.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

От овна на этой неделе потребуется терпение и настойчивость. Полезно наводить порядок и создавать уют дома.

Тельцу нужно отложить большие перемены и обратить внимание на ежедневные заботы. Ему необходимо высыпаться и полноценно питаться.

Близнецам легко удастся установить новые связи в делах. Их предприимчивость и обаяние будут располагать собеседников.

Раку необходимо найти время на себя. Важно обратить внимание на то, что действительно приносит удовольствие и наполняет счастьем. Астролог рекомендует выделить время на занятие любимым делом, хобби.

Льву на этой неделе можно смело покупать новые вещи и обновлять гардероб. Также у этого знака появится прилив жизненных сил и энтузиазма.

Деву ждёт долгожданная радость. Позитивный настрой хорошо повлияет на все сферы жизни.
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Весам нужно прислушаться к собственной интуиции. На этой неделе лучше планировать всё заранее, выполнять все задачи без спешки.

Скорпион будет нуждаться в любви. Ему важно окружить себя доброжелательными людьми и теми, кто искренне его любит.

Стрелец будет действовать смелее. На предстоящей неделе он наполнится силами, а его энтузиазма хватит на все запланированные дела.

Козерогу следует быть добрее. Особенно важно, чтобы это чувство было искренним, ведь близкие люди нуждаются в его заботе и любви.

Водолею необходимо чтобы его побольше хвалили. Чтобы этого добиться, придётся немного потрудиться и выполнить свои обещания.

У рыб на этой неделе появится возможность показать себя с лучшей стороны. У них получится блеснуть и проявить себя творчески.

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#люди
#гороскоп
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Подмосковное «Литвиново» вошло в топ-10 лучших детских лагерей России
16 октября 2023, 11:39

Фото: Минсоцразвития МО

Подмосковный оздоровительный комплекс «Литвиново» вошёл в десятку лучших детских лагерей России. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Победители первого Всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России 2023» были названы на Всероссийском форуме детских лагерей «Большие смыслы» в Анапе. 
«В центре создана отличная инфраструктура, есть боулинг, бассейны. Этим летом в «Литвинове» по поручению губернатора Андрея Воробьёва по бесплатным путёвкам отдыхали дети участников спецоперации», – рассказала Болатаева. 
По данным министерства, всего в конкурсе участвовали 119 организаций отдыха и оздоровления детей. Оценивались такие критерии, как инфраструктура, уровень безопасности, подготовки образовательных программ и педагогических кадров, программы воспитания и развития, условия для оздоровления, питания и комфортного проживания, отзывы от детей и родителей и другие факторы. 

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#рейтинг
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В Ленинском округе построят подстанцию скорой помощи
16 октября 2023, 11:28

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

В Ленинском городском округе в деревне Суханово откроют новую подстанцию скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области в пятницу.

Стоит отметить,что объект включен в государственную программу Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На сегодняшний день активно идут работы по проработке территории для размещения подстанции.

В здании подстанции будут расположены диспетчерская, комнаты отдыха, столовая, помещения амбулаторного приема и другие  вспомогательные помещения. Она будет рассчитана для четыре бригады скорой помощи.

Кроме этого, новый объект здравоохранения планируют сделать к 2025 году.

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#строительство
#служба
#подмосковье
#ленинский городской округ
#скорая помощь
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Умер экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари
16 октября 2023, 11:20

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 87 году жизни скончался десятый президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари. Об этом сообщает канцелярия главы страны.
Уточняется, что бывшего президента страны не стало в 06:40 утра 16 октября в Хельсинки.
 
Нынешний президент республики Саули Ниинистё выразил соболезнования и отметил, что Ахтисаари был человеком, прожившим замечательную жизнь, который верил в людей и добро.
 
Ахтисаари был президентом Финляндии в период с 1994 по 2000 годы. В 2008 году он был удостоен Нобелевской премии мира «за важные усилия в разрешении международных конфликтов на нескольких континентах на протяжении более трёх десятилетий».
 
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#финляндия
#смерть
#президент
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Российские силовики разыскивают иноагента Марка Фрейгина*
Бывший адвокат Марк Фрейгин* объявлен в розыск МВД России
16 октября 2023, 11:18

Фото: istockphoto/AmnajKhetsamtip

В базе розыска министерства внутренних дел России появился экс-адвокат Марк Фрейгин*. В сообщении указывается, что его разыскивают по уголовной статье УК РФ, но по какой именно, не уточняется.
Еще в апреле прошлого года юрист попал в реестр иноагентов. Позже Фрейгин* пытался опротестовать решение министерства юстиции и требовал исключить его из списка, но судом в этом ему было отказано, напоминает РИА Новости. Кроме того, ему придется выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей  за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.

Фрейгин* выступал защитником на процессах против группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других. В 2018 году он был лишен статуса адвоката. Квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы решила, что его поведение не отвечает требованиям профессиональной этики, поскольку Фрейгин* позволял себе в социальных сетях использование нецензурных выражений в адрес своих коллег и их клиентов.

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#юрист
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#мвд
#розыск
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В России стартует онлайн-олимпиада для школьников «Наука вокруг нас»
16 октября 2023, 11:06

Фото: пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»

Ученики 1-9 классов смогут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Наука вокруг нас», которая стартует 17 октября. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты».
Олимпиада будет проходить с 17 октября до 13 ноября текущего года. Для участия необходимо зайти на образовательную платформу Учи.ру (https://nauka.uchi.ru/), где будут размещены задания. Участники по завершении проведения олимпиады получат дипломы и сертификаты, а их педагогам будут отправлены благодарственные письма.
 
По словам организаторов от АНО «Национальные приоритеты», целью олимпиады является популяризация науки среди школьников, а также привлечение интереса к изучению окружающего мира. Прохождение заданий позволит приобрести новые знания, которые потом ученики смогут использовать при изучении биологии, химии, физики и географии в школе.

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#олимпиада
#школьники
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На форуме «Сделано в России» 19 октября представят региональный экспортный рейтинг
16 октября 2023, 10:55

Фото: РИА Новости / Светлана Шевченко

В России в рамках проведения главного экспортного форума страны «Сделано в России» 19 октября пройдет сессия «Новая сила регионов». На мероприятии представят региональный экспортный рейтинг и обозначат точки роста для развития экспортного потенциала субъектов Российской Федерации.
Форум пройдет 19-20 октября 2023 года в Центральном выставочном зале Манеж в Москве, на улице Манежная площадь, дом 1. Регистрация проводится на официальном сайте форума — forum.exportcenter.ru, участие абсолютно бесплатное. Уточняющие подробности и расписание можно найти на сайте в разделе «Программа».

«Сделано в России» организовано АО «Российский экспортный центр» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».  Форум направлен на продвижение товаров и услуг российского производства на международные рынки и улучшения бизнес-климата в России.

Экономика РФ в 2023 году столкнулась с новыми вызовами, которые заставили предпринимателей тщательно пересмотреть модели бизнес-поведения. Участники форума обсудят новые способы сотрудничества с классическими рынками и новыми игроками; трансформацию программы господдержки; влияние на развитие региональных компаний и территорий работы под брендом «Сделано в России»; лучшие практики сопровождения экспортной деятельности и многое другое.

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Мошенники обманули пенсионерку от имени Набиуллиной
Московская пенсионерка продала жилье и отдала деньги мошенникам
16 октября 2023, 10:52

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Московская пенсионерка продала квартиру на Арбате и отдала 25 миллионов рублей мошенникам. Злоумышленники прикрывались известной только им самим «программой Эльвиры Набиуллиной по спасению пенсионеров».
Обрабатывать 69-летнюю Елену Павловну аферисты начали еще летом, сообщает телеграм-канал Baza. Сначала они по телефону представились следователями и сообщили, что по ее банковскому счету была попытка подозрительной транзакции. Потом жулики поспешили «обрадовать» встревоженную пожилую женщину: якобы она попала под действие специальной программы «по спасению пенсионеров», разработанной главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

К успокоенной пенсионерке был приставлен специальный «куратор из ЦБ», который далее указывал ей, что делать. Сначала Елена Павловна снимала деньги с вкладов и отправляла их на «безопасный счет». Затем мошенники уговорили полностью попавшую под их влияние пожилую женщину продать квартиру на Новом Арбате за 21 миллион и переехать за город, к подруге. Деньги, вырученные от продажи жилья, также следовало перевести на специальный счет, чтобы начала действовать «программа Набиуллиной». В итоге пенсионерка лишилась 25 миллионов рублей.

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#пенсионерка
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#программа
#счёт
#цб
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В Серпухове прошел фестиваль собак
16 октября 2023, 09:41

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В серпуховском Принарском парке прошел фестиваль «Дог фест» для любителей и владельцев собак. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
В рамках фестиваля жители могли поближе узнать о разных породах собак, проконсультироваться с опытными владельцами собак об особенностях породы, её взаимоотношений с детьми и другими животными.

Собаководы могли зарегистрироваться со своими питомцами на "Веселые старты" и квест-иргу. Перед каждым соревнованиям для собак проводилась разминка. Также были организованы мастер-классы по обычной и трюковой дрессировке и грумингу.

Кроме этого, кинологи клуба «Осирис» проводили лекции о правильной заботе за питомцами и рассказали советы по избежанию различных негативных ситуаций.

Стоит отметить, что для гостей фестиваля также работал фудкорт, парикмахерская для собак и фотозона.

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