В ЛДПР предложили маркировать страницы в соцсетях

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Слуцкий отметил, что в настоящее время соцсети становятся «пятой властью». Но в отличие от официальных СМИ, они не несут ответственность согласно законодательству РФ. Таким образом, в соцсетях отсутствуют какие-либо ограничения на публикацию непроверенной или заведомо ложной информации.
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