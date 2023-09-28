В ЛДПР предложили сбалансировать нормы закона о социальном обслуживании россиян

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Представители думской фракции ЛДПР разработали законопроект, предлагающий установление размера платы за предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% величины прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта. Об этом сообщает RT.
Автор проекта, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что с принятием закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поменялся порядок взимания платы с пенсионеров и инвалидов, которые проживают в домах-интернатах, пансионах и иных организациях.
Парламентарий утверждает, что разная плата может вызывать чувство несправедливости.
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«У одних получателей социальных услуг среднедушевой доход включает высокую страховую пенсию, заработанную ими за долгую и добросовестную работу, ежемесячную денежную выплату, дивиденды, прочие социальные пособия, а у других — лишь небольшую страховую либо социальную пенсию и доплату к пенсии», — цитирует Нилова RT.
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Екатерина Коршунова