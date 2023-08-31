В ЛДПР предложили ввести ежегодную выплату на школьника в размере прожиточного минимума

Фото: iStock/Smederevac
Депутаты Госдумы от ЛДПР совместно с сенаторами Вадимом Деньгиным и Еленой Афанасьевой внесли законопроект, предусматривающий ежегодную единовременную выплату на каждого российского школьника в связи с началом учебного года. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
«В целях поддержки российских семей предусматривается предоставление одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), обучающегося ребенка, права на получение ежегодной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума на детей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Читайте также:
В российских школах предложили ввести новый предмет
Безработица в России в июле побила свой исторический минимум
Опрос: 40% петербуржцев не чувствуют серьёзных финансовых изменений из-за кредитов
Диана Аванесян