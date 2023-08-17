В ЛДПР призвали освободить российских пенсионеров от налога при сдаче жилья

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что выступил с предложением об особождении пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. Об этом пишет издание РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы добавил, что доход от такой недвижимости должен идти целиком пожилому человеку. Такая мера будет в качестве благодарности за их труд в течение жизни. Отмечается, что в настоящее время налоговый вычет за сдачу жилья в аренду составляет 13% от ее стоимости.
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