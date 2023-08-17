В ЛДПР призвали освободить российских пенсионеров от налога при сдаче жилья

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на вопрос корреспондента о нынешнем курсе доллара и евро ответила, что ее это касается в меньшей степени, так как она не имеет никакого отношения к Евросоюзу и получает зарплату в России в рублях.