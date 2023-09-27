В Ленинском городском округе зарегистрировали новорождённую с необычным именем

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«Имя пришло из иврита, оно означает «как Бог», «подобие Бога». Изначально оно пользовалось большой популярностью, но спустя некоторое время стало встречаться всё реже. В наши дни россияне нечасто называют так новорождённых дочерей. Сегодня имя Микаэла чаще звучит в странах Европы, а это плюс для родителей, желающих назвать дочь уникальным и необычным именем», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что это первая девочка с таким именем, зарегистрированная в нынешнем году. В 2022-м малышек с именем Микаэла в Ленинском городском округе не регистрировали.
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