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В Ленинском городском округе зарегистрировали новорождённую с необычным именем

27 сентября 2023, 17:13
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

В Ленинском городском округе зарегистрирована девочка с именем Микаэла. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управление ЗАГС Московской области.

«Имя пришло из иврита, оно означает «как Бог», «подобие Бога». Изначально оно пользовалось большой популярностью, но спустя некоторое время стало встречаться всё реже. В наши дни россияне нечасто называют так новорождённых дочерей. Сегодня имя Микаэла чаще звучит в странах Европы, а это плюс для родителей, желающих назвать дочь уникальным и необычным именем», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что это первая девочка с таким именем, зарегистрированная в нынешнем году. В 2022-м малышек с именем Микаэла в Ленинском городском округе не регистрировали.

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#московская область
#подмосковье
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В Московской области в 2023 году обновят 25 отделений Почты России
27 сентября 2023, 17:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в этом году модернизируют 25 отделений Почты России, в том числе 12 в сельской местности. Помимо этого, будет открыто четыре новых отделения. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с гендиректором АО «Почта России» Михаилом Волковым.
Темой стали темпы реализации совместной программы по ремонту почтовых отделений на территории региона, их модернизация в сёлах и деревнях в рамках федеральной программы. 
«Качество услуг Почты России касается большинства жителей. Всего в Подмосковье более 1 тыс отделений. Они должны иметь приятную форму, но всё, что касается качества предоставления услуг, нас тоже волнует. Хочу поблагодарить за программу, которую мы реализовали. Дальше будем поддерживать состояние отделений Почты России, куда приходят люди. Это должны быть комфортные, светлые здания», – сказал Воробьёв
В рамках соглашения правительства региона с Почтой России с 2021 года отремонтировано 344 отделения. В 2023-м открыто два новых в Котельниках и Домодедове. Ещё два, в Балашихе и Химках, начнут работу до конца года. Кроме того, в текущем году модернизируют 13 отделений. 
 
В рамках исполнения поручений президента по федеральной программе в прошлом году отремонтировали 31 отделение почты в сельской местности. Ещё 12 обновят в этом году.
«У нас в Подмосковье большой коллектив – 10,5 тыс человек. С вашей помощью мы создаём для них комфортные условия работы. Вы были родоначальником программы, которая сейчас масштабируется по всей стране. За три года было модернизировано 395 отделений почтовой связи. В этом месяце открыли два новых, до конца года планируем открыть ещё столько же. 25 отделений было отремонтирован», – перечислил Волков
На территории целого ряда отделений Почты России в Егорьевске, Воскресенске, Можайске, Одинцове, Подольске и Чехове работают цифровые МФЦ. Рабочее место предусматривает компьютер с доступом к порталу госуслуг. Сотрудники могут проконсультировать жителей сельской местности, как получить электронные услуги в Подмосковье.

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#почта россии
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#подмосковье
#московская область
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ФНС назначила блогеру Лерчек штраф в размере 124 миллиона рублей
27 сентября 2023, 17:10

Фото: istock / Andrey Semenov

Федеральная налоговая служба (ФНС) назначила блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) штраф в размере 124 млн. рублей за неуплату налогов. Информацию сообщает телеграм-канал SHOT.
Семья Чекалиных уже возместила в рамках уголовного дела 311 миллионов рублей, но суд назначит максимальный штраф в размере 40% от этой суммы. Валерия попросила разблокировать арестованные счета, чтобы уплатить долг. На прошлой неделя семья блогеров обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой снять арест со счетов. 

«Родина сказала — значит оплатим», — озвучил позицию блогеров их адвокат телеграм-каналу SHOT.
Напомним, в отношении блогерши и ее супруга Артема Чекалина было возбуждено уголовное дело  в начале весны этого года. Блогер Лерчек обвинялась в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее муж — в пособничестве.

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#уголовное дело
#фнс
#блогер
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В Индонезии запретили женщинам-полицейским менять цвет волос
27 сентября 2023, 17:00

Фото:istockphoto/Poetra RH

Индонезийские власти выпустили указ, согласно которому женщинам-полицейским запрещено менять естественный цвет волос и носить яркие головные уборы.
Газета Jakarta Globe пишет, что женщинам-полицейским придётся следить за тем, чтобы волосы не выходили за уровень воротника более чем на 2 см. Женщинам запретят носить короткие стрижки и парики. Правила не будут распространяться на женщин-офицеров, выполняющих секретные задания.
 
Мусульманским женщинам-офицерам можно носить хиджабы.

Ранее российская тревел-блогерша рассказала о привычке китайцев оголять живот на улице. Она пишет, что на улицах Китая встречаются мужчины с закатанными до груди футболками. Оказывается, так жители Китая спасаются от жары.

«Государство пытается с этим бороться, пропаганда ведётся, говорят, что на Западе с нас смеются, и что так ходить некультурно. Если у него большой живот, то значит, он может прокормить семью! Это ещё и способ показать, что не голодает», —объяснила китаянка такую привычку.
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#полиция
#индонезия
#женщины
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Более 20 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье
27 сентября 2023, 16:59

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

За прошлую неделю в период с 18 по 24 сентября на каруселях, установленных по программе губернатора в подмосковных парках и на общественных территориях, покатались более 20,4 тысяч человек.

«Дизайнерские карусели, установленные по программе губернатора в парках и на общественных территориях Подмосковья, стали настоящими точками притяжения для детей и взрослых. Они пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Губернаторские качели начали устанавливать в 2018 году, с этого времени на них прокатились более 2 миллионов человек.

На сегодняшний день на территории Подмосковья установлено 8 губернаторских качелей, на которых жители и гости региона могут прокатиться бесплатно.

Качели расположены в Домодедово, Одинцово, Сергиевом Посаде, Ногинске, Воскресенске, Коломне, Волоколамске и Чехове.

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#жители
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В Лобне после благоустройства открыли сквер Ликвидаторов
27 сентября 2023, 16:51

Фото: Минблаго МО

В Лобне завершили реконструкцию сквера Ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
На территории площадью всего в 0,2 га создали небольшую комфортную зону отдыха, сохранив мемориальную функцию места. Памятник ликвидаторам отреставрировали, оборудовали пешеходные подходы к нему. 
 
В центральной части сквера появились места для тихого отдыха. Там оборудовали амфитеатр, установили входную группу, дополнительные уличные светильники. Территорию озеленили и разместили там малые архитектурные формы. 

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#московская область
#подмосковье
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Молодёжь Подмосковья приглашают на Международную цифровую олимпиаду
27 сентября 2023, 16:37

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Принять участие в Международной цифровой олимпиаде «Волга-IT’2023» могут школьники и студенты от 16 до 23 лет.

Олимпиада  «Волга-IT’2023» проводится на регулярной основе с 2006 года, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В 2023 году олимпиада пройдёт по 5 дисциплинам: 
— 1С программирование; 
— Web-дизайн;
— Телекоммуникации и информационная безопасность; 
— Backend-разработка: Web API; 
— Искусственный интеллект и анализ данных.

Чтобы принять участие в олимпиаде необходима предварительная регистрация по ссылке. Для участия также требуется прохождение профильного теста.  

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Акция «Цифровой Диктант» пройдет во всех регионах России с 29 сентября по 15 октября.
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#искусственный интеллект
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Исполнять обязанности гендиректора Мострансавто будет Илья Щербаков
27 сентября 2023, 16:30

Фото: Минтранс МО

Илья Щербаков назначен на должность исполняющего обязанности гендиректора Мострансавто, сообщили в подмосковном Минтрансе.
У Ильи Алексеевича многолетний опыт работы в отрасли общественного транспорта. С 2003 по 2018 годы работал на различных должностях в Мосгортрансе и завершил деятельность помощником гендиректора. В 2021-м был назначен советником генерального директора АО «Мострансавто», затем стал заместителем гендиректора. 
«Моя главная задача – обеспечить жителей Московской области своевременными, комфортными и безопасными пассажирскими перевозками. Мострансавто расширяет маршрутную сеть и парк автобусов, поэтому главным ориентиром вижу тонкую настройку внутренних процессов, обеспечивающих бесперебойность работы», – поделился планами Щербаков.
Компания является крупнейшим пассажирским перевозчиком в регионе, контролируя 95% подмосковного рынка автобусных перевозок по регулируемым тарифам. В штате работают более 15 тыс сотрудников, автопарк насчитывает более 6 тыс автобусов. 


 
Мострансавто ежедневно перевозит около 1,5 млн пассажиров.

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#минтранс мо
#автобус
#мострансавто
#московская область
#подмосковье
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Психолог призвала привлечь к созданию аналога The Sims философов и религиозных экспертов
Психолог Смолярчук поддержала идею создания аналога The Sims
27 сентября 2023, 15:51

Фото: IStock/DragonImages

Группа депутатов Госдумы предложила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко создать отечественный аналог видеоигры The Sims, который будет соответствовать традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук инициативу поддержала. В беседе с «Радио 1» она отметила, что видеоигры – это основной способ общаться с подростками и доносить до них правильные идеи.

Однако специалист подчеркнула, что в разработке игры должны принять не только разработчики, которые также разделяют традиционные ценности, но и группа специалистов из разных культурных сфер.
«В этом обязательно должны принять участие историки, филологи, которые хорошо знают язык, ведь русский язык сегодня подлежит ужасному коверканью. Также должны участвовать в этой истории представители религиозных конфессий, причём не только православной. Должны быть философы, которые понимают психологию русского человека, а также литераторы и психологи, которые знают, как эту программу правильно детям преподать. Компьютерные игры – это самый договоримый способ донести наши моральные и нравственные российские ценности подросткам», — отметила Смолярчук.
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#ценности
#русский язык
#игры
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Французский политолог Леруа получил российское гражданство
27 сентября 2023, 15:49

Фото: istockphoto/JessAerons

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении французскому политологу Эммануэлю Леруа российского гражданства.
Эммануэль Леруа-генеральный секретарь международного движения «Народный суверенитет» и основатель фонда «Защитим детей Донбасса».
 
На референдуме о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Леруа работал наблюдателем.
 
Гражданином РФ стал и уроженец Львова, филолог и переводчик Олег Цыбенко.

Ранее сообщалось, что российские прыгуны в воду Качанов и Мялин сменили спортивное гражданство. Атлеты уже заявлены за команду Узбекистана на Азиатские игры-2023. Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рекомендовал не придавать особого значения переходу.

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