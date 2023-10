В Ленинском округе из оврага сделают современное общественное пространство

«Увеличение зарплатных предложений для кандидатов, ищущих подработку, напрямую связано с высоким кадровым дефицитом в стране. Работодатели таким образом используют возможность восполнить потребность в специалистах, привлекая их в периоды пиковой нагрузки или повышенного потребительского спроса. Общее число вакансий на неполный рабочий день увеличилось в 4,6 раза в третьем квартале 2023 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Частичная занятость позволяет работодателю расширить круг поиска потенциальных квалифицированных работников, которые по каким-либо причинам не могут выйти на полный рабочий день, и при этом оптимизировать бюджет на ФОТ. По многим параметрам лидирует сфера консультирования. Отчасти это объясняется универсальностью сегмента: он охватывает разные отрасли: от маркетингового продвижения до бухгалтерии и составления бизнес-стратегии»‎, - рассказал директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Так, в среднем сумма предлагаемой зарплаты для вакансий, рассчитанных на подработку, по стране увеличилась вдвое, она достигла 59 108 рублей.Больше всего средние предлагаемые заработные платы при частичной занятости выросли в сфере администрирования – в 1,8 раза и консультирования – в 1,6 раза. Суммы составляют 54 729 рублей и 52 469 рублей соответственно. Третье место по уровню прироста средних предлагаемых зарплат при неполном рабочем дне занял сегмент IT с увеличением в 1,5 раза и оплатой в 46 947 рублей. Завершают топ-4 с увеличением в 1,4 раза отрасли логистики (68 319 рублей) и производства (40 125 рублей).В третьем квартале этого года количество вакансий с частичной занятостью значительно увеличилось в сфере администрирования (в 2,9 раза), маркетинга, рекламы и PR (в 2,8 раза, а также IT и телекома (в 2,7 раза). Стоит отметить прирост в таких сегментах, как автомобильный бизнес (в 2,5 раза) и продажи (в 2,4 раза).Интересно, что не только работодатели заинтересованы в сотрудниках на неполный рабочий день, но и сами соискатели за последний год стали чаще обращать внимание на вакансии именно этого типа. Так, в 3 квартале 2023 года россияне чаще всего искали подработку в сфере консультирования, где число откликов увеличилось в 1,7 раза. Другими фаворитами в равной степени стали отрасли юриспруденции и маркетинга, рекламы и PR (1,3 раза). В 1,3 раза больше откликов зафиксировано на вакансии в сегменте IT и телекома. В секторе бухгалтерии и финансов соискательская активность выросла в 1,1 раза.