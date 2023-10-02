В Ленинском округе из оврага сделают современное общественное пространство

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Новое общественное пространство появится на территории жилого комплекса «Пригород Лесное», обустраивать его будет ГК «Самолет», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Пространство расположится на территории 5 га. Ландшафтный парк станет связующим пространством и частью буферной общественной зоны, включающей торговый центр, два детских сада, поликлинику и досуговый центр.
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