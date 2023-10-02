В Ленинском округе из оврага сделают современное общественное пространство

В некоторых округах Московской области прошли традиционные пробеги по случаю закрытия мотосезона.

Водители, планирующие продолжить передвигаться на мотоциклах, должны быть предельно осторожными на дороге.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Госавтоинспекцией региона призывают водителей позаботиться о своей безопасности и своевременно принять решение завершить мотосезон.

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