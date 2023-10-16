В Ленинском округе построят подстанцию скорой помощи

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
Стоит отметить,что объект включен в государственную программу Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На сегодняшний день активно идут работы по проработке территории для размещения подстанции.
В здании подстанции будут расположены диспетчерская, комнаты отдыха, столовая, помещения амбулаторного приема и другие вспомогательные помещения. Она будет рассчитана для четыре бригады скорой помощи.
Кроме этого, новый объект здравоохранения планируют сделать к 2025 году.
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