В Ленинском округе снова открыли выезд на Варшавское шоссе

Выезд из ЖК «Бутово парк» на Варшавское шоссе снова открыт в Ленинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Выезд на Варшавское шоссе ранее был закрыт из-за строительства автомагистрали «Солнцево – Бутово – Видное».
Кроме этого, для жителей ЖК «Бутово парк» открыт выезд на Расторгуевское шоссе.
Стоит отметить, что в округе также идет реконструкция шоссе для создания развязки в разных уровнях на пересечении с трассой М-2 «Крым».
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«Ранее из-за строительства автомагистрали «Солнцево – Бутово – Видное» на участке от ул. Поляны до Варшавского шоссе и Юго-Восточной хорды<…> выезд на Варшавское шоссе был закрыт. Сегодня, 15 ноября, данный выезд открыли, бетонные блоки убрали», — отметил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Стоит отметить, что в округе также идет реконструкция шоссе для создания развязки в разных уровнях на пересечении с трассой М-2 «Крым».
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Мира Полтева