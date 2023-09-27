В Ленинском районе Подмосковья построят детсад на 325 малышей

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Детский сад строится застройщиком в рамках комплексного развития территории, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Дошкольное учреждение общей площадью 5 тысяч кв. метров вместит в себя 14 групп. Специалисты оборудуют в детском саду зал для занятий музыкой, спортивный зал, медицинские кабинеты, кабинет логопеда и другие.
Территорию рядом с детским садом благоустроят, все предметы и малые архитектурные формы будут безопасными.
Завершение строительный работ намечается на 2024 год.
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