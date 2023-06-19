В «Ленкоме» рассказали о состоянии Панфилова после инсульта

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СМИ: Директор «Ленкома» Варшавер заявил об улучшении состояния здоровья режиссера Панфилова
Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что состояние режиссера Глеба Панфилова улучшается. Он начал говорить и сейчас переведен в обычную палату из реанимации. Об этом пишет РИА Новости.
Варшавер выразил надежду, что вскоре ему удастся увидеть режиссера.
11 мая стало известно, что 88-летнего Панфилова с геморрагическим инсультом доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы. После этого врачи решили перевести режиссера в столичное медицинское учреждение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что умер актер из сериалов «Кухня» и «Карпов» Дмитрий Сапронов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Главное, что он в палате, а не в реанимации», — цитирует агентство слова собеседника.
11 мая стало известно, что 88-летнего Панфилова с геморрагическим инсультом доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы. После этого врачи решили перевести режиссера в столичное медицинское учреждение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что умер актер из сериалов «Кухня» и «Карпов» Дмитрий Сапронов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян