В лесах Московской области завершили скашивание борщевика Сосновского

Фото: Комлесхоз МО
В лесах Подмосковья завершили работы по борьбе с борщевиком Сосновского. В этом году их проводили с мая по октябрь на площади более 2100 га, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
В лесах региона запрещено применять химические средства. Поэтому для борьбы с ядовитым сорняком использовали только метод трёхкратного скашивания. Он не позволяет растениям сбрасывать семена и расти на новых площадях.
По данным министерства, работы полностью выполнены на территории всех 19 лесничеств. На заключительном третьем этапе самая большая площадь работами по скашиванию борщевика зафиксирована в Подольском (138 га), Дмитровском (113) и Московском учебно-опытном (94,19 га) лесничествах.
Борьба с борщевиком Сосновского продолжится и в будущем году.
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По данным министерства, работы полностью выполнены на территории всех 19 лесничеств. На заключительном третьем этапе самая большая площадь работами по скашиванию борщевика зафиксирована в Подольском (138 га), Дмитровском (113) и Московском учебно-опытном (94,19 га) лесничествах.
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Лора Луганская