В лесах Подмосковья объявлена высокая пожарная опасность

Комитет лесного хозяйства Московской области передает, что 27 и 28 июня на большей части земель лесного фонда Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



В Подольском лесничестве, Звенигородском лесничестве, лесничестве «Русский лес» — II класс.

В Волоколамском, Виноградовском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — IV класс.

Комлесхоз сообщает, что 29 июня на всей территории лесного фонда Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!







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