Ограничение на пребывание граждан вводят в лесах Подмосковья

С 16 по 19 июня вводится ограничение на пребывание граждан в лесах Подмосковья

В Московском регионе в пятницу ожидается 30-градусная жара, в связи с чем на территории Подмосковья установился IV класс пожарной опасности, поэтому в лесах Подмосковья вводится ограничение на пребывание граждан на территории земель лесного фонда, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«В связи с установлением на территории земель лесного фонда четвертого класса пожарной опасности, осложнением пожароопасной обстановки и отсутствием осадков, с 16 по 19 июня 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области в 16 из 19 лесничеств», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.



Георгий Филимонов уточнил, что исключения составят Клинское, Бородинское и Егорьевское лесничества — на данных территориях класс пожарной опасности ниже, чем на остальных землях лесного фонда.

Данные меры предпринимаются для уменьшения рисков возгорания в лесах, которая обусловлена обострением пожарной обстановки.

Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!