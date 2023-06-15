Ограничение на пребывание граждан вводят в лесах Подмосковья

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
В Московском регионе в пятницу ожидается 30-градусная жара, в связи с чем на территории Подмосковья установился IV класс пожарной опасности, поэтому в лесах Подмосковья вводится ограничение на пребывание граждан на территории земель лесного фонда, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В связи с установлением на территории земель лесного фонда четвертого класса пожарной опасности, осложнением пожароопасной обстановки и отсутствием осадков, с 16 по 19 июня 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области в 16 из 19 лесничеств», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Георгий Филимонов уточнил, что исключения составят Клинское, Бородинское и Егорьевское лесничества — на данных территориях класс пожарной опасности ниже, чем на остальных землях лесного фонда.
Данные меры предпринимаются для уменьшения рисков возгорания в лесах, которая обусловлена обострением пожарной обстановки.
Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!Ранее сообщалось, что в Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за пожарной опасности 4 класса. «Жёлтый» является вторым уровнем опасности. Он обозначает потенциально опасную погоду. Подробнее об этом читайте в нашем материале.