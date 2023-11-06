В Лесозаводске после ледяного дождя ввели режим ЧС

Фото: РИА новости/Михаил Воскресенский
Более 2 тысяч человек остались без электроснабжения в Лесозаводске в Приморском крае после ледяного дождя.
ТАСС пишет, что власти приняли решение ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.
Отключение света затронуло и четыре котельных. Они продолжили свою работу благодаря переводу на альтернативные источники питания.
Во время непогоды более 200 деревьев под давлением ледяной корки оказались повреждены. Последствия стихии ликвидируют все силы и средства служб жизнеобеспечения города.
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«В результате прошедших в ночь с 5 на 6 ноября дождевых осадков и последующего понижения температуры атмосферного воздуха свыше 1,2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. граждан, остались без электроснабжения»,-заявили в прокуратуре.
Во время непогоды более 200 деревьев под давлением ледяной корки оказались повреждены. Последствия стихии ликвидируют все силы и средства служб жизнеобеспечения города.
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Мария Фирсова