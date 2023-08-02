В лесу под Клином прижился редкий для Подмосковья маньчжурский орех

Фото: Комлесхоз МО
В созданном детьми из Новощаповского школьного лесничества питомнике выросли сеянцы редкого для севера Московской области дерева – маньчжурского ореха. Ребята растили его под руководством клинских лесничих, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«Это растение, похожее на грецкий орех, сложно приживается в наших широтах. Однако, как показала практика, невозможное возможно! Ребята посадили его в своём школьном питомнике, и менее чем через год орех стал сеянцем», – рассказал председатель регионального Комлесхоза Олег Баженов.Школьники продолжают изучать условия произрастания ореха, чтобы вырастить полноценное ореховое дерево. Позже понадобится специальный уход именно для этого вида.
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