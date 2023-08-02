Радио1
Главная / Новости / Общество/ В лесу под Клином прижился редкий для Подмосковья маньчжурский орех

В лесу под Клином прижился редкий для Подмосковья маньчжурский орех

02 августа 2023, 21:35

Фото: Комлесхоз МО

В созданном детьми из Новощаповского школьного лесничества питомнике выросли сеянцы редкого для севера Московской области дерева – маньчжурского ореха. Ребята растили его под руководством клинских лесничих, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Это растение, похожее на грецкий орех, сложно приживается в наших широтах. Однако, как показала практика, невозможное возможно! Ребята посадили его в своём школьном питомнике, и менее чем через год орех стал сеянцем», – рассказал председатель регионального Комлесхоза Олег Баженов.
Школьники продолжают изучать условия произрастания ореха, чтобы вырастить полноценное ореховое дерево. Позже понадобится специальный уход именно для этого вида.

Читайте также:

В Подмосковье из-за жары усилили патрулирование торфяников

В Серпухове создадут две особо охраняемые природные территории

Усадьба Кривякино пригласила на цветотерапию
#растения
#дерево
#лес
#комлесхоз мо
#олег баженов
Читайте нас в
Минтранс Подмосковья напомнил правила безопасности на железнодорожных платформах
02 августа 2023, 22:01

Фото: Минтранс МО

Ждать поезд на платформе нужно, спокойно стоя перед ограничительной линией. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там напомнили главные правила безопасности на железной дороге.
«Подходить к поезду разрешается только после его окончательной остановки и открытия дверей. Также нельзя бегать по платформе и прыгать с неё на пути», – подчеркнули в министерстве. 
Там добавили, что переходить пути можно только в установленных местах, на разрешенный сигнал светофора. При этом следует снять капюшон и наушники.
 
В Минтрансе вновь попросили всех жителей и гостей Подмосковья быть внимательными и соблюдать все правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.
 
Читайте также:

Депутат Жигарев предложил поднять штраф за переход путей в неположенном месте ещё на 500 рублей

Штраф за переход железной дороги в неположенном месте повысили по инициативе Мособлдумы

Жителям Рузы напомнили о правилах безопасности на железной дороге

#железнодорожный
#железная дорога
#безопасность
#платформа
#минтранс мо
#транспорт
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Шатуре вывезли четыре самосвала старых шин, «украшавших» дворы
02 августа 2023, 21:47

Фото: ГУСТ МО

В Шатуре утилизировали шесть тонн отработанных покрышек, которыми жители украшали дворы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.
ГУСТ напомнил, что декор из шин перестал был трендом дворовой моды. Ведомство выступает за современные стандарты и единый визуальный облик дворов. 
«Мы призываем всех жителей Подмосковья отказаться от использования ядовитых лебедей, чебурашек и других пугающих представителей фауны из отработанных автопокрышек. Использованные шины относятся к III-IV группам опасности отходов и выделяют высокотоксичную пыль, которая может навредить здоровью. А при возгорании потушить их будет непросто. В Шатуре коллеги вывезли четыре самосвала шин или шесть тонн отработанных покрышек, которые «украшали» территорию», – рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.    
В ведомстве напомнили, что в Подмосковье работают пункты бесплатного приёма ненужных автомобильных шины. Эти резиновые изделия станут основой для покрытия детских площадок. Адреса пунктов можно найти на сайте.

Читайте также:

В Химках открылся первый пункт раздельного сбора отходов

Жителям Котельников предложили сдать старые покрышки в обмен на новые

В Подмосковье получили вторую жизнь 10 млн тонн вторсырья



#светлана аипова
#густ мо
#шины
#дворы
#экология
#шатура
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Владимир Путин вручил госнаграды семьям погибших в зоне СВО
Владимир Путин вручил государственные награды семьям погибших на СВО военных
02 августа 2023, 21:17

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды семьям военных, погибших в зоне проведения специальной военной операции.
Глава РФ проводит церемонии награждения несколько раз в год, традиционно, в Екатерининском зале Кремля.  

Владимир Путин передал медали «Золотая звезда» вдовам командира мотострелковой бригады полковника Дениса Евгеньевича Иванова и командира штурмовой группы капитана Романа Александровича Воробьева.  

«Они ушли из жизни. Но ушли как герои. Не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны», - произнес президент.  

Также наград звезды Героев России и ордена Мужества удостоились уже десятки российских военных, проявившись героизм и отвагу на полях специальной военной операции.  

Читайте также:

Путин поблагодарил героев спецоперации за преданную службу России

Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов СВО как к своим

Путин наградил орденом «Почета» мать Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову
#владимир путин
#сво
#кремль
#награды
Читайте нас в
Следствие засекретило дело Игоря Стрелкова
02 августа 2023, 21:10

Фото: iStock/Michał Chodyra

Следствие решило засекретить дело бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.
Об этом сообщает телеканал РБК, ссылаясь на адвоката Александра Молохова. По его словам, сам факт засекречивания дела — это единственное, что разрешено сообщить.
 
«Статья 283 УК — дело серьезное», —заявил Молохов.
Мещанский суд Москвы постановил арестовать экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина до 18 сентября. Его обвиняют в призывах к экстремизму в интернете. Свою вину Стрелков не признает.

Ранее ветеран ФСБ РФ, полковник запаса Валерий Киселев заявил, что Игоря Стрелкова нужно было задержать и арестовать уже давно. Об этом пишет издание Daily Storm.

В свою очередь, военный обозреватель Виктор Баранец считает, что Стрелков за время своих протестных высказываний успел набрать «политический вес» и «уже является кумиром непросвещённых военных геелохов».

Читайте также:

Игорь Стрелков помещён в СИЗО «Лефортово»

Ветеран ФСБ Киселев считает, что Стрелкова нужно было арестовать уже давно

Суд арестовал Стрелкова на 2 месяца
#игорь стрелков
#дело
#суд
Читайте нас в
В Подмосковье из-за жары усилили патрулирование торфяников
02 августа 2023, 20:47

Фото: Комлесхоз МО

В подмосковных лесах из-за повышения класса пожарной опасности усилили патрулирование земель лесного фонда, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Особое внимание уделено торфяникам, расположенным на территории Егорьевского, Луховицкого, Орехово-Зуевского и Шатурского лесничеств.
«В 2021 году в регионе обводнили торфяники на площади более 1,6 тыс га. В связи с жаркой погодой патрулирование усилено. На сегодня обследование обводнённых торфоразработок показало, что каналы наполнены водой. Угрозы для возникновения пожаров не выявлено», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Летом 2010 года возгорание торфяников вызвало сильное задымление в Москве и Подмосковье. Негативные последствия ощутили на себе многие жители столичного региона. После этого было принято решение об обводнении пожароопасных участков, в том числе в подмосковных лесах.
 
В Подмосковье выработан структурированный подход по недопущению торфяных пожаров. Патрулирование территории лесного фонда, занятой торфяниками, возложено на лесничества.

Читайте также: 

В Подмосковье ожидается третий класс пожарной опасности

Комлесхоз рассказал, в каких местах ожидается повышенная пожароопасность в ближайшие дни

В Подмосковье усилили профилактику возгораний торфяников




 

#комлесхоз мо
#пожарная безопасность
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Авиаэксперт Герасимов: Лучшее средство отпугивания птиц в аэропортах – соколиная служба
02 августа 2023, 20:24

Фото: istockphoto.com/Bogdan Khmelnytskyi

Заслуженный адвокат России, доктор юридических наук, пилот, эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил, что наилучшим средством для охраны аэропортов от птиц является соколиная служба.
Он отметил, что такое средство является очень дорогим, среди российских аэропортов соколиная служба есть в аэропортах Сочи, Новосибирска, Санкт-Петербурга и всеми аэропортами Москвы, кроме Жуковского.

Кроме этого, для защиты от птиц используются электронными ловушками-отпугивателями для птиц, которые менее эффективны.

Также Герасимов рассказал о возможных последствиях столкновения самолёта со стаей птиц.

«Во-первых, фонарь кабины пробивается абсолютно точно при столкновении, к примеру, с гусем. Во-вторых, если попадёт в носовой обтекатель — выход из строя всего аэронавигационного оборудования. Когда птица попадает в плоскость крыла, то есть вероятность заклинивания закрылок и оперения крыла, в двигатель — будут разрушения лопаток двигателя», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Герасимов.

Читайте также:

Военный лётчик Попов: При попадании птицы в двигатель самолёта пилотам надо заходить на посадку

Самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц

Авиакомпания «Туркменистан» временно приостановила прямые рейсы до Москвы
#безопасность
#самолёты
#птицы
#аэропорт
Читайте нас в
Опрос: Большинство петербуржцев используют такси несколько раз в год
02 августа 2023, 19:42

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Опрос совместного проекта «Петербургского дневника» и «Единой карты петербуржца» продемонстрировал, что более половины петербуржцев пользуются услугами такси несколько раз в год.
При этом, такое число респондентов отметили, что не всегда удовлетворены стоимостью услуги. Как уточняет «Петербургский дневник», нормальной цену на такси считают 13% петербуржцев, 26% горожан заявляют, что она слишком высокая, а 53% отмечают, что цена иногда приемлемая, а иногда – нет.

До этого Опросы «Ситидрайв» и А2:Reseach показали, что большинство россиян с водительскими правами не хотят покупать личный автомобиль, а те, у кого он уже есть, готовы найти альтернативу. Так, лишь 8% респондентов, имеющих водительские права, собираются купить автомобиль. Остальные объяснили, что не планируют этого делать из-за отсутствия времени на содержание (37%), высокой стоимости самого тс и его комплектующих (20%), проблем с поиском парковочных мест (12%).

Читайте также:

Опрос: Россияне готовы отказаться от своего авто в пользу каршеринга и такси

Опрос показал, каких заболеваний больше всего боятся россияне

Эксперты раскрыли, на что россияне обращают внимание при поиске работы
#опрос
#такси
#цена
#санкт-петербург
Читайте нас в
В Керченском проливе ограничено движение суден и летательных аппаратов
02 августа 2023, 19:42

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Ограничение на движение в Керченском проливе действуют для надводных и подводных суден и летательных аппаратов.
Об этом сообщает Министерстве обороны РФ. В районе, ограниченном береговой чертой, запрещено плавание всех суден и плавательных средств, постановка на якорь, а также полёты летательных аппаратов. Людям находиться в воде также запрещено.
 
Исключение действует только для суден, следующих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, которые находятся в Керченском проливе.

Ранее  десантные корабли Черноморского флота помогали  переправлять гражданские автомобили через Керченский пролив. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны России. Уточняется, что 11 июля экипаж БДК «Оленегорский горняк» отправился из порта «Кавказ» в порт «Крым». Это делалось для того, чтобы избежать пробок перед Крымским мостом, которая собиралась со стороны Краснодарского края.

Читайте также:

В канун празднования Дня ВМФ в Кронштадте откроется «Морская почта»

США усилят военное присутствие в Ормузском проливе

Российский пограничный корабль уничтожил украинскую мину в районе Босфора




 
#керчь
#судно
#бпла
Читайте нас в
Россияне назвали самую важную бытовую технику в доме
Опрос: Самой важной бытовой техникой в доме россияне считают стиральную машину
02 августа 2023, 19:18

Фото: istockphoto.com/Kerkez

Исследование «АльфаСтрахование» показало, что 58% россиян считают наиболее важной бытовой техникой в доме стиральную машину.
К числу важной бытовой техники участники опроса также отнесли холодильник (53%), посудомойку (33%), кондиционер (19%), электрочайник (13%), духовку (15%), плиту (12%) и кофемашину (12%).

При этом, 42% опрошенных отметили, что нужные в хозяйстве бытовые приборы покупают только в том случае, когда старые уже не работают.

Как передаёт Газета.ру, 28% россиян меняют технику раз в 2-5 лет, 16% могут позволить покупать себе технику импульсивно по мере появления новых моделей, а каждый пятый выбирает регулярное обслуживание. При покупке новой технике большинство опрошенных предпочитают посмотреть товар живьём.

Читайте также:

Больше половины россиян не могут заниматься спортом из-за работы

Опрос: Почти половина россиян хочет сменить работу в этом году

Опрос: Россияне готовы отказаться от своего авто в пользу каршеринга и такси
#техника
#дом
#опрос
#россияне
#общество
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников