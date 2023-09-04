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В личной жизни наступят перемены, а доброжелательность будет поощряться: гороскоп с ​4 по 10 сентября

04 сентября 2023, 10:35
Фото: IStock/Primorac91

Фото: IStock/Primorac91

На этой неделе Венера перестала быть ретроградной, поэтому важно прислушиваться к своим чувствам и быть готовым к переоценке ситуации в личной жизни. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.

С 4 по 10 сентября следует выполнять обещания в деловой сфере и проявлять надёжность. В это время ваша доброжелательность и хорошее настроение будет поощряться.

А в вопросах здоровья важен комфорт и полноценный отдых, сон.

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Овну на этой неделе поможет дипломатия. Он найдёт выгодные для себя решения и сумеет со всеми договорится.

Тельцу захочется отдохнуть. В это время будут благоприятны прогулки на природе, прослушивание приятной музыки или звуков моря, пения птиц.

Близнецам важно заручиться помощью и поддержкой. Не рекомендуется все дела решать самостоятельно.

Рак сможет разобраться в своих чувствах. Часто он будет в радостном настроении.

Льву надо следить за своим здоровьем и беречь себя от переутомления. Важные решения лучше отложить.

Деве нужно обращать внимание на мнение собеседника, прежде чем высказываться. Так она сможет избежать неловких ситуаций.

Весы почувствуют прилив сил. Они будут активны и трудолюбивы, а также найдут новые решения для воплощения своих желаний.

Скорпион окружит себя друзьями и единомышленниками. Это поможет хорошо провести время вместе.

Стрельца ждёт взлёт популярности и новые перспективы. К нему будут часто прислушиваться.

Козерог заведёт новые полезные знакомства. Астролог рекомендует этому знаку показать свои лучшие качества и быть очаровательным.

Водолея ждёт успех в профессии. Ему не стоит торопится, важно проявить трудолюбие и серьёзность.

Рыбам надо быть осторожными, но в то же время решительными. Рекомендуется прислушиваться к своей интуиции.

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#гороскоп
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В Москве пройдут международные выставки «ВэйстТэк» и «ЭкваТэк–2023»
04 сентября 2023, 10:43

Фото: iStock/Angelina Cecchetto

В этом году 12–14 сентября в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» состоится международная выставка и форум по управлению отходами, природоохранным технологиям, экологии и возобновляемой энергетике «ВэйстТэк» и международная выставка и форум технологий и оборудования для коммунальной и промышленной водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод «ЭкваТэк–2023».
«ВэйстТэк» — это международная выставка, на которой встречаются промышленные компании, поставщики технологий и оборудования. Производители и дистрибьюторы демонстрируют решения и предлагают лучшие условия коммунальным и промышленным предприятиям. В этом году «ВэйстТэк» состоится в пятнадцатый раз.

Отмечается, что «ВэйстТэк» проходит параллельно с выставкой технологий и оборудования для водной отрасли «ЭкваТэк–2023». Она рассчитана на специалистов водопроводно-канализационного и жилищно-коммунального хозяйств, сотрудников, которые задействованы в обеспечении качественной водой для коммунальных и промышленных нужд и экологическом контроле. Примечательно, что тематика «ЭкваТэк–2023» тесно связана с тематикой «ВэйстТэк».

Выставки будут проходить в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» с 12–14  сентября с 10:00 – 18:00 часов. С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах «ВэйстТэк» (waste-tech.ru) и «ЭкваТэк–2023» (ecwatech.ru)

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#крокус экспо
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«Лидеры России» предложили идеи по применению искусственного интеллекта в работе с обращениями жителей
04 сентября 2023, 10:20

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Информационный центр Московской области создан в начале 2023-го. Сотрудники Инфоцентра создают новости, загружают их в уникальную подмосковную систему «Терминал» и распространяют по редакциям. Эту работу можно усовершенствовать при помощи искусственного интеллекта.
Командам «Лидеров России» было дано интересное задание от губернатора Московской области Андрея Воробьева: как использовать искусственный интеллект для эффективной коммуникации с жителями, бизнесом и НКО, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.


В проекте принимает участие 191 человек, которые поделены на 20 команд. Представить свои идеи по выполнению кекса от генератора Подмосковья приехала одна из команд. Команда рассказала о своих идеях по внедрению ИИ заместителю председателя правительства Подмосковья Вячеславу Духину в Информационном центре Московской области, где в настоящее время работают над внедрением ИИ.
«Инфоцентр — это такая точка инноваций, мы запустили её в текущем году. Здесь представлены решения по работе с информацией, в том числе содержащие в себе элементы искусственного интеллекта. Над этим мы активно сейчас работаем. Мы предложили вам поработать над задачей, которая для нас в Московской области одна из приоритетных — коммуникация с людьми. У нас налажена целая система, но всегда есть к чему стремиться, тем более в век динамично развивающихся технологий. Каждый человек должен быть услышан, каждому из них мы должны ответить на то, что его беспокоит, дать решение», — поделился с участниками проекта Вячеслав Духин.
Команда «Лидеров России» рассказала, что в рамках подготовки к отчёту по заданному рейсу, они занимались аналитикой опыта внедрения ИИ в 20 регионах России и 10 странах и проводили самостоятельный опрос жителей.

Команда предлагает: создать автоматизированную информационную систему, которая будет представлять собой комплекс из более 25 сервисов по обработке обращений. В частности, предлагается внедрить коробочную языковую модель, а также модели классификации текстов и кластеризации признаков. По их мнению, применяемый здесь искусственный интеллект сможет снизить трудозатраты почти в 3-5 раз и сократить время обработки обращений на 30%.


В команду, которая предложила внедрить автоматизированную систему, входят представители Сбербанка, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Института точной механики и вычислительной техники, научно-исследовательского предприятия, Школы «Тропарёво», большинство из участников связаны с ИТ-технологиями в реальной жизни. 

Все идеи, предложенные в рамках проекта, будут переданы на рассмотрение главе региона Андрею Воробьёву. Лучшие предложения будут практически применены в Информационном центре.

Федеральный конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится с 2017 года по поручению президента. За всё время на участие в конкурсе было подано более 1 млн заявок из 150 стран. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. 

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Умер актер из «Возвращения Мухтара» и «Мажора» Юрий Потапенко
Актер из «Возвращения Мухтара» и «Мажора» Юрий Потапенко умер на 59 году жизни
04 сентября 2023, 10:14

Фото: iStock/SergeyPankratov

Украинский и российский актер Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в пресс-службе киевского «Молодого театра».
Сообщается, что в последнее время актер жаловался на боль в сердце.

Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. Актер снимался в таких фильмах и сериалах, как «Возвращение Мухтара», «Мажор», «Утесов. Песня длиною в жизнь» и других.

Напомним, ранее 58-летняя певица Анастасия, дочь Людмилы Салдадзе, сообщила журналистам о смерти матери. Причина смерти 83-летней Людмилы Салдадзе не сообщается.

Режиссёр была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Также Людмила Салдадзе является лауреатом Госпремии СССР, Премии Всесоюзного кинофестиваля за фильм «Твой дом». 

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Одно из старейших предприятий стекольной промышленности построит новый производственный корпус
04 сентября 2023, 09:48

Фото: iStock/SergeyPankratov

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области поступил на сопровождение новый производственный корпус в городском округе Долгопрудный.

Предприятие стекольной промышленности «Мосавтостекло» является одним из старейших предприятий, работающих в этой сфере. Объём инвестиций в строительство нового корпуса составит 500 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Цель проекта — запустить импортозамещающее производство стекол для поездов. На данный момент «Мосавтостекло» выпускает 30% стеклянных изделий для российских поездов.

Площадь нового корпуса составит более 10 тысяч кв. метров. Расширение планируется для увеличения мощности предприятия и расширения производства стекольной продукции для высокоскоростных электропоездов, трамваев, дизель-поездов, автобусов и другой техники.

Реализация проекта запланирована на 2026 год. Будет создано 40 рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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Владелец «Вкусно - и точка» Говор сообщил о желании McDonald’s вернуться в РФ
04 сентября 2023, 09:29

Фото: iStock/TonyBaggett

McDonald’s предполагал свое возвращение в Россию при продаже бизнеса в случае изменения сложившихся обстоятельств. Об этом сообщил владелец сети ресторанов «Вкусно - и точка» Александр Говор.
«У принимавших от имени корпорации решение была своя логика. Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. Уже показал себя в качестве партнера, знал систему изнутри. Какой резон McDonald’s рисковать с темной лошадкой?» - цитирует ТАСС Говора.

Он добавил, что руководство McDonald’s открыто заявляло, что компания готова вернуться в Россию в случае изменений обстоятельств. Таким образом, она хотело быть уверенной в том, что бизнес сохранится.

По словам Говора, он обещал представителям McDonald’s, что за ним сохранится контрольный пакет в российской сети. Кроме того, в рамках договора предусмотрена и возможность возвращения сети ресторанов на российский рынок. Однако они будут вынуждены выкупать бизнес за те деньги, которые вложил Говор.


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Утром 4 сентября подмосковные дороги загружены на 5 баллов
04 сентября 2023, 09:21

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В понедельник утром, 4 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах зафиксировано больше 900 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Егорьевском, Можайском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений. 

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Британские учёные выяснили, как гнев укрепляет отношения
04 сентября 2023, 09:19

Фото:istockphoto/boleganiki

Исследователи из Университета Суррея выяснили, как гнев, презрение и отвращение влияют на дружеские и романтические отношения.
Научный журнал Personality and Individual Differences пишет, что иногда враждебные эмоции способствуют преодолению противоречий.
 
По мнению учёных, такие эмоции нужно выражать, если партнеры планируют оставаться вместе долгое время. Это касается гнева, потому что злость помогает повлиять на изменение поведения партнера.
 
Силу гнева связывают с принятием мер по исправлению положения. Чем больше люди злились на своего любимого человека, тем больше была вероятность, что он или она попытается загладить вину.
 
Но презрение и отвращение являются исключительно деструктивными эмоциями. Если их проявлять регулярно, это приведет к неудовлетворенности и распаду пары.

Но перепады настроения, обидчивость являются признаками серьёзной болезни, предупреждает эндокринолог Лариса Рогова.

Зачастую симптомы заболеваний щитовидной железы влияют на эмоциональную сферу человека.

Из-за избытка гормонов при гиперфункции щитовидной железы может развиться тиреотоксикоз, следствиями которого становятся эмоциональная лабильность, частые перепады настроения, повышенная возбудимость, раздражительность, а также вспыльчивость, тревожность, обидчивость, плаксивость, повышенная двигательная активность.

Также при гипертиреозе случаются нарушения сна, трудности с концентрацией, непереносимость яркого света, трудно переносить громкие звуки, наблюдается депрессия или напротив эйфория.

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В ДНР на выборах губернатора проголосовали подмосковные дорожники без отрыва от работы
04 сентября 2023, 08:45

360tv.ru

Командированные в ДНР специалисты из Подмосковья тоже голосуют на выборах губернатора Подмосковья.
«360» пишет, что в перерыве между вызовами врачи подмосковной скорой помощи приехали на участок в Новоазовске, чтобы отдать свой голос на выборах губернатора. Они сейчас оказывают медпомощь в ДНР местным жителям и специалистам, занимающимся восстановлением пострадавших от бомбежек домов.

«Работаем здесь круглосуточно и вот между вызовами нам удалось подъехать. Хорошо, что рядом и есть такая возможность приехать проголосовать в нынешних реалиях», —отметил врач Александр Белослудцев.
Экстерриториальные участки в ДНР, где голосуют жители Подмосковья, работают с 08:00 до 18:00. Но некоторые закрываются раньше: комиссии во второй половине дня направляется на выездное голосование. Это касается в основном строителей.

«Бригадиры их не отпускают. Мы создали специальный график работы комиссии, в первой половине дня она работает на стационарном участке, а потом выездное голосование», — поделилась заместитель министра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская
Первой точкой стал пешеходный мост через реку Грузский Еланчик. Рабочие поблагодарили организаторов за возможность участвовать в выборах.

«У меня не получилось поехать на избирательный участок, руководство не отпустило, потому что нужно достраивать инфраструктуру. К нам приехала избирательная комиссия на объект. Мы проголосовали»,—сказал избиратель Евгений Грязнов.
Далее комиссия отправилась в поселок Сартана, где восстанавливают мост через реку Кальмиус. Действующие избирательные комиссии заняты на выборах в Московской области, поэтому в ДНР набрали добровольцев. 

«Это лучше, чем сидеть дома, надо помочь нашим людям и осуществить их желание проголосовать, так как они проголосовать не могут на территории Московской области», — рассказал доброволец Павел.
В конце каждого дня бюллетени достают из урн и помещают в сейф-пакеты. Они будут храниться под замком до 5 сентября, до начала подсчёта голосов.

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#выборы
#губернатор
#днр
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В реабилитационном центре Екатеринбурга «Озеро Чусовское» случился бунт врачей и медсестер
04 сентября 2023, 06:49

Фото: istockphoto/demaerre

У медперсонала «Озера Чусовского» накопился большой список претензий к начальству.
В августе сотрудники центра пришли к главному врачу и высказали всё, что накопилось. В распоряжении редакции E1.RU оказалась полная запись этого разговора.
 
По словам медиков, новое руководство «планомерно разваливает центр». В список претензий к начальству вошли низкие зарплаты, непрозрачность их начисления (разница в 1,5–2 раза у сотрудников с похожей нагрузкой и образованием), увеличившаяся нагрузка из-за увольнений сотрудников, отсутствие доплат за переработки, дефицит нового медицинского оборудования. Всё это сказывается на качестве медпомощи. Также, по словам медиков, год назад в «Озеро Чусовское» пришел новый замглавврача по экономическому развитию. Теперь сотрудники вынуждены терпеть унижения с переходом на личности.
 
Издание пишет, что в октябре 2021 года в «Озере Чусовском» сменился главный врач. После того как Виталия Аретинского отправили на пенсию, коллектив направил письмо заместителю губернатора Павлу Крекову, подписались 209 человек. Медики просили оставить Аретинского на должности главврача. Но это не помогло и 18 октября 2021 года новым главврачом центра назначили Андрея Патрикеева.

Летом 2022 года на работу в «Озеро Чусовское» пришёл заместитель по экономическому развитию Антон Бахлыков. В конце прошлого года новое начальство объявило, что «Озеро Чусовское» будет принимать пациентов по ОМС по новым реабилитационным направлениям.
 
Клиника изначально создана для помощи пациентам с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.
 
«Они взяли квоты на реабилитацию пациентов с рассеянным склерозом и травмами, которых раньше в центре не было. Начались проблемы с подбором и закупкой аппаратуры, закупили не то, что нужно, в итоге медиков на повышенных тонах выставили виноватыми. Еще и тарифы лечения пациентов, по которым платит Фонд медицинского страхования, оказались невыгодными для центра»,-рассказал один из сотрудников.
Врачи и медсёстры жалуются, что зарплаты в реабилитационном центре ниже среднерыночных и начисляются непрозрачно: заведующий может получать меньше, чем простой врач.
 
«Нескольким врачам выборочно подняли зарплату до 80 тысяч, а остальным ничего не меняли. Сотрудники всё это знают, естественно, это возмущает. Средняя зарплата медсестер вообще 25 тысяч. Ситуация плачевная»,-говорят медики.
E1.RU пишет, что за последние годы из реабилитационного центра уволились 17 докторов. Также медики жалуются на неуважительное отношение к коллективу со стороны заместителя главного врача Антона Бахлыкова. При этом в Минздраве никакой некорректности не нашли.

Ранее в Хакасии учителя массово уволились из-за зарплат. Директор школы в селе Фыркал Иван Щипцов рассказывает, что мае уволились учителя математики, истории, обществознания и начальных классов. Это случилось после того, когда вместо обещанного повышения зарплаты на 20%, учительский доход урезали на 10%.

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#врачи
#зарплаты
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