В личной жизни наступят перемены, а доброжелательность будет поощряться: гороскоп с ​4 по 10 сентября

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А в вопросах здоровья важен комфорт и полноценный отдых, сон.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну на этой неделе поможет дипломатия. Он найдёт выгодные для себя решения и сумеет со всеми договорится.
Тельцу захочется отдохнуть. В это время будут благоприятны прогулки на природе, прослушивание приятной музыки или звуков моря, пения птиц.
Близнецам важно заручиться помощью и поддержкой. Не рекомендуется все дела решать самостоятельно.
Рак сможет разобраться в своих чувствах. Часто он будет в радостном настроении.
Льву надо следить за своим здоровьем и беречь себя от переутомления. Важные решения лучше отложить.
Деве нужно обращать внимание на мнение собеседника, прежде чем высказываться. Так она сможет избежать неловких ситуаций.
Весы почувствуют прилив сил. Они будут активны и трудолюбивы, а также найдут новые решения для воплощения своих желаний.
Скорпион окружит себя друзьями и единомышленниками. Это поможет хорошо провести время вместе.
Стрельца ждёт взлёт популярности и новые перспективы. К нему будут часто прислушиваться.
Козерог заведёт новые полезные знакомства. Астролог рекомендует этому знаку показать свои лучшие качества и быть очаровательным.
Водолея ждёт успех в профессии. Ему не стоит торопится, важно проявить трудолюбие и серьёзность.
Рыбам надо быть осторожными, но в то же время решительными. Рекомендуется прислушиваться к своей интуиции.
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