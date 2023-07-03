В Липецке пройдут международные творческие игры среди людей с инвалидностью

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Третьи международные инклюзивные творческие игры, которые представляют собой состязания в области высших достижений в сфере культуры и искусства среди людей с инвалидностью, пройдут в Липецке с 5 по 10 сентября 2023 года.
Минтруд России сообщает, что в соревнованиях также примут участие инклюзивные творческие коллективы, которые ранее стали победителями творческих фестивалей российского и международного уровней.
Целью проведения игр является выявление и поддержка творчески одаренных людей с инвалидностью. Принять участие в состязаниях смогут люди с инвалидностью, достигшие 18 лет, и инклюзивные творческие коллективы, в составе которых не менее 50% участников из числа людей с инвалидностью.
В рамках мероприятия будут проведены различные конкурсы. Принимать участие в проведении Игр будут различные эксперты в области культуры и общественные деятели.
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Целью проведения игр является выявление и поддержка творчески одаренных людей с инвалидностью. Принять участие в состязаниях смогут люди с инвалидностью, достигшие 18 лет, и инклюзивные творческие коллективы, в составе которых не менее 50% участников из числа людей с инвалидностью.
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Анастасия Крестьянова