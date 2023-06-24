В Липецкой области перерыто часть дорог для остановки техники ЧВК «Вагнер»

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«Приостановлено движение по части дорог регионального значения. На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено – перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам», - говорится в сообщении оперштаба.
Также в оперштабе Липецкой области призвали местное население помогать тем, кто не может попасть домой.
Напомним, правительство Воронежской области сообщило, что по федеральной трассе М-4 «Дон» движется колонна военной техники. Власти просят жителей региона временно не пользоваться дорогой. В Липецкой области также передвигается техника ЧВК «Вагнер»При этом на съезде с МКАД в районе Ясенево установлен блокпост с гранатомётом и БТР.