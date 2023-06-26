В Липецкой области завершили восстановление дороги

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Об этом сообщили в правительстве региона
В Липецкой области завершили ремонт последнего поврежденного ранее участка дороги.
Ранее сообщалось, что по всем направлениям Липецкой области восстановлено автобусное движение. Сейчас почти все рейсы общественного транспорта начали работать в штатном режиме. Все изменения отражены на Интернет-ресурсах автовокзала.
«Последний повреждённый участок заасфальтировали. В Липецкой области полностью восстановили все дороги, на которых в субботу были созданы преграды для продвижения техники», — приводит РИА Новости сообщение правительства региона.
Мелисса Тимофеева