В Липецке открыли памятник Александру Невскому с цитатой из песни певца SHAMAN

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«Новый памятник наделен большим символизмом. Место, где его построили, выбрано не случайно - это проспект Победы. Историческую личность тоже выбрали не случайно - великий князь, выдающийся полководец и защитник России, выигравший важнейшие сражения в истории нашей страны», - прокомментировали ситуацию представители мэрии.
Постамент украсили строки из песни известного российского исполнителя SHAMAN. «Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца», - увековечили строки певца на памятнике святого.
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