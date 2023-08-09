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В Ливане запретили показ фильма «Барби» из-за пропаганды нетрадиционных ценностей

09 августа 2023, 20:21

Фото: iStock/fieldwork

Министр культуры Ливана Мухаммед Муртада запретил показ нового фильма «Барби» в стране из-за пропаганды иных ценностей. Об этом сообщает национальное агентство Al Wataniya.
Он уточняет, что фильм противоречит тем нравственным и религиозным ценностям, которых придерживаются в Ливане. К тому же, он пропагандирует гомосексуализм и трансгендерность.

Муртада заявил, что показ фильма негативно бы сказался на детях и молодёжи Ливана.


Напомним, что фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом запрещён для показана на территории России и Белоруссии. А в США и Канаде по популярности он стоит на первом месте уже три недели.

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#запрет
#кинотеатры
#ценности
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Путин присвоил наименование «гвардейский» 71-ому мотострелковому полку
Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 71-ому мотострелковому полку
09 августа 2023, 21:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 71-ому мотострелковому полку и поздравил его командование и личный состав.
Текст поздравительной телеграммы президента опубликован на официальном сайте Кремля. 

Глава государства отметил умелые и решительные действия бойцов полка в ходе проведения СВО. Он также отметил храбрость российских военнослужащих, их профессионализм и самоотверженность при выполнении воинского долга.

Президент пожелал личному составу полка и его командованию крепкого здоровья и успехов. Путин также выразил уверенность в том, что гвардейцы продолжат хранить верность Присяге и будут стоять на защите граждан страны. 

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#опк
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В Подмосковье с начала года очистили 25 водоёмов
09 августа 2023, 21:13

Фото: Минэкологии МО

В Подмосковье завершены работы по очистке 25 водоёмов по программе «100 прудов и озёр». Она уже третий год реализуется по инициативе Минэкологии региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Очищены пруды в 16 городских округах. Их общая площадь составляет 76,5 га. Ещё девять водоёмов сегодня в работе. Всего в нынешнем году в Подмосковье планируется расчистить 40 прудов и озёр», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
По его словам, самые крупные очищенные водоёмы – пруды в деревне Ямкино Богородского городского округа. Их площадь – 9,8 га. В процессе очистки из акваторий удаляют водную поросль и мусор. 

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#минэкологии мо
#экология
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#пруд
#озеро
#московская область
#подмосковье
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Бывший министр обороны Украины объявлен в розыск
МВД РФ объявило в розыск экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка
09 августа 2023, 21:13

Фото: iStock/Dzurag

МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Соответствующая информация внесена в базу данных ведомства.
Отмечается, что конкретная статья, по которой Загороднюк объявлен в розыск не названа. Известно, что в розыск он объявлен, как фигурант уголовного дела. 

Ранее сообщалось, что украинская телеведущая объявлена в розыск после русофобских высказываний. ​По имеющимся данным, она неоднократно допускала призывы к убийству ​россиян в ​эфире популярных украинских телеканалов. 

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#суд
#арест
#розыск
#женщины
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В Серпухове завершили приёмку школ перед новым учебным годом
09 августа 2023, 21:02

Фото: Валерий Гореловский

В городского округа Серпухов завершилась проверка школ перед новым учебным годом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Всего с 24 июля по 8 августа спецкомиссия проверила 35 образовательных организаций, в том числе 27 муниципальных. В комитете по образованию администрации городского округа прошло итоговое совещание по проверке готовности образовательных организаций к 2023-2024 учебному году», – говорится в сообщении.
Заключительным пунктом осмотра стала школа №18 на улице Героев Отечества. 
 
Комиссия проверяла пожарную безопасность, антитеррористическую защищённость, наличие охраны, организацию пропускного режима, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и многое другое.
Готовность новой поликлиники

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#серпухов
#школы
#подмосковье
#московская область
#образование
#1 сентября
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ФАС усилит контроль за продуктовыми ритейлерами в регионах
09 августа 2023, 20:41

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим отделениям в регионах усилить контроль за местными продуктовыми ритейлерами. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В службе уточнили, что крупные продуктовые сети занимают малую часть продовольственного рынка в регионах. ФАС принял решение усилить контроль за некоторыми региональными сетями, которые занимают доминирующее положение на рынке.

При обнаружении нарушений антимонопольная служба будет принимать различные меры от предупреждения до возбуждения дел.

Ранее сообщалось, что региональные продовольственные сети ограничили наценки на ряд базовых продуктов.

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#фас
#контроль
#регионы
#продукты
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РУДН принял на бюджетное обучение призёра премии «Экология – дело каждого»
09 августа 2023, 20:16

Фото: Istockphoto / RomoloTavani

Институт экологии Российского университета дружбы народов принял на бюджетное место призёра премии «Экология – дело каждого» Самира Искакова. Об этом сообщила инициатор премии, глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Участие в борьбе за премию даёт молодым людям шанс получить лучшее образование и построить карьеру. Участники проекта получают дополнительные баллы при поступлении или возможность бесплатного обучения. 
«Премия «Экология – дело каждого» дала важный старт в жизни выпускника из Саратовской области. Благодаря участию в конкурсе и нашим договорённостям с вузами Самир получил уникальную возможность бесплатно обучаться в Институте экологии РУДН по направлению «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», – сказала Радионова.
Юный эколог из города Балаково Саратовской области получил спецприз по итогам второго сезона премии за свой экопроект. Он создал специальный контейнер для сбора батареек – яркий, привлекающий внимание и содержащий всю необходимую для пользователей информацию. 
 
«Экология – дело каждого» – премия Росприроднадзора, учреждённая в 2021 году. Она присуждается за нестандартные идеи, инициативы и проекты по сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно.

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#экология
#премия
#школьник
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Сотрудникам РЖД запретили пользоваться iPhone
РЖД запретил сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях
09 августа 2023, 20:11

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Холдинг РЖД запретил своим сотрудникам использовать смартфоны iPhone в служебных целях. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в транспортной отрасли.
По информации издания, руководство компании не стало озвучивать причины данного решения.

Сотрудникам РЖД запретили использовать смартфоны iPhone в ходе служебной деятельности. Собеседник агентства подтвердил соответствующую информацию. 

Ранее, Минтранс запретил использование продукции Apple в служебных целях. Отмечается, что ограничение касается только ведения переписок и ​телефонных переговоров. 

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#ограничение
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#роскомнадзор
#минтранс
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Мясников призвал модернизировать систему здравоохранения
09 августа 2023, 20:04

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил о необходимости системных изменений как в здравоохранении, так и в медицинской практике.
«Модернизация здравоохранения необходима, но важно изменить саму медицинскую практику. Надо внести изменения в идеологию медицины и принять международно признанные алгоритмы и протоколы во всех областях медицины. Вмешательство в медицину может вызвать протесты со стороны академиков и медсообщества, но это не должно остановить внедрение новых подходов. С первого курса студенты медицинских учебных заведений должны обучаться по новым учебным пособиям, основанным на доказательной медицине и протоколах лечения», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Также он предложил перенести основной упор медицинской помощи из стационаров в поликлиники. Кроме этого, по его мнению, надо разрешить доплаты к существующим тарифам ОМС для облегчения доступа населения к частным медпунктам. Мясников считает, что необходимо введение системы обязательной вакцинации и диспансеризации на базе основных параметров.

При этом, он подчеркнул, что подобные изменения необходимо обсуждать в обществе, прежде чем вводить их.

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#модернизация
#здравоохранение
#медицина
#общество
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Депутат ГД Кузнецов: Мужчина, оскорбивший мальчика за букву Z, должен понести наказание
09 августа 2023, 19:48

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева пояснить, что содержало «деятельное раскаяние» мужчины, который оскорбил 11-летнего мальчика за шапку с буквой Z. Обращение депутат опубликовал в своём Telegram-канале.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл дело об оскорблении Александром Неустоевым ребёнка, на котором была шапка с буквой Z. Ему назначили штраф в размере семи тысяч рублей.

Кузнецов потребовал разъяснений по факту смягчения ответственности обвиняемого, на которого изначально было заведено уголовное дело. Уточняется, что он раскаялся, поэтому и получил только штраф. Депутат, в свою очередь, считает это недопустимой и слишком незначительной мерой.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец оскорбил 11-летнего школьника за шапку с буквой Z. Сначала на него было заведено административное дело о мелком хулиганстве, затем уголовное о хулиганстве. Однако суд смягчил меру и назначил ему штраф.

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#штраф
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#госдума
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