В Ливане запретили показ фильма «Барби» из-за пропаганды нетрадиционных ценностей

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Министр культуры Ливана Мухаммед Муртада запретил показ нового фильма «Барби» в стране из-за пропаганды иных ценностей. Об этом сообщает национальное агентство Al Wataniya.
Он уточняет, что фильм противоречит тем нравственным и религиозным ценностям, которых придерживаются в Ливане. К тому же, он пропагандирует гомосексуализм и трансгендерность.
Муртада заявил, что показ фильма негативно бы сказался на детях и молодёжи Ливана.
Напомним, что фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом запрещён для показана на территории России и Белоруссии. А в США и Канаде по популярности он стоит на первом месте уже три недели.
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Муртада заявил, что показ фильма негативно бы сказался на детях и молодёжи Ливана.
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Анастасия Чинкова