В Ливии из-за чудовищного наводнения погибли как минимум 7 тысяч человек

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Городские морги уже переполнены. По подсчетам чиновников местной администрации, пропавшими без вести числятся уже блее десяти тысяч горожан. Наверняка многих из них уже нет в живых. Сама Дерна сейчас напоминает город-призрак. Четверть городских построек просто смыло в море. Затопленные улицы заполнены обломками зданий, мусором и телами погибших.
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