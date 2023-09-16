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В Ливию прибыли первые 50 специалистов МЧС России. Об этом сообщили представители ведомства в своем телеграм-канале.
«Российские специалисты Центра «Лидер» отправятся в город Дерна для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ», — говорится в сообщении.Отмечается, что спасатели оснащены всем необходимым для проведения поисково-спасательных работ: плавсредствами и водолазным оборудованием. В состав специалистов также вошли кинологические расчеты.
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