В ЛНР начали выдавать российские загранпаспорта

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На территории ЛНР начали выдавать первые заграничные паспорта гражданина России
МВД по Луганской Народной Республике сообщило о том, что 20 июня началась выдача первых российских загранпаспортов, передает РИА Новости.
«20 июня сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике выданы первые заграничные паспорта гражданина Российской Федерации», — сообщают в МВД.
Напомним, в МВД по Луганской Народной республике ранее сообщили о том, что с 26 мая 2023 года стартовал прием заявлений о выдаче загранпаспортов гражданина Российской Федерации.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в России возобновлён приём заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов.
«20 июня сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике выданы первые заграничные паспорта гражданина Российской Федерации», — сообщают в МВД.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в России возобновлён приём заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов.
Екатерина Коршунова