В Лобне открыли набережную и парк у озера Киово

Фото: Константин Семенец
После благоустройства В Лобне открыли набережную озера Киово и одноименный парк. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил вместе с жителями обновленный парк в Лобне.
Стоит отметить, что во время облагораживания парка очистили озеро и 2 водоема, также установили мостики для подхода к ним и реконструировали мемориал героям ВОВ.
Кроме этого, губернатор отметил, что в 2024 году в Лобне планируют открыть большую школу на 2200 мест.
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«Столько легенд ходит про это место, жители его очень любят. Поэтому решили привести парк в порядок, надеюсь, что все получилось. По благоустройству округа у нас большие планы. <…> Помимо «Киово» обновили лесопарк, сквер ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и сквер в микрорайоне «Красная поляна», на ул. Ленина сделали велосипедную дорожку. А в следующем году благоустроим Центральный парк», - поделился Андрей Воробьёв.
Кроме этого, губернатор отметил, что в 2024 году в Лобне планируют открыть большую школу на 2200 мест.
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Мира Полтева