В Лоустофте родители умоляют McDonald''s не расширяться ради здоровья детей

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Родители подростков, которые сильно набрали вес, просят Макдональдс не открывать новый ресторан в Лоустофте – маленьком городке в графстве Суффолк.
Express пишет, что Совет Восточного Саффолка одобрил планы по открытию третьего заведения McDonald's. Местные жители сетуют на то, что теперь у подростков будет ещё больше соблазна поесть фастфуд.
Один из отцов рассказал журналистам, что в городе проживают всего 70 тысяч жителей, а здесь откроют уже третий ресторан. По словам мужчины, лучше заведение открыть там, где пока нет ни одного.
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Один из отцов рассказал журналистам, что в городе проживают всего 70 тысяч жителей, а здесь откроют уже третий ресторан. По словам мужчины, лучше заведение открыть там, где пока нет ни одного.
«Здесь уже есть проблема с ожирением, и последнее, что нам нужно, — это третий ресторан быстрого питания McDonald’s», - сказала 48-летней Шэрон Найт, мать девочки-подростка.Читайте также:
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Мария Фирсова