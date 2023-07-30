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В Лоустофте родители умоляют McDonald''s не расширяться ради здоровья детей

30 июля 2023, 14:41

Фото:istockphoto/kiwisoul

Родители подростков, которые сильно набрали вес, просят Макдональдс не открывать новый ресторан в Лоустофте – маленьком городке в графстве Суффолк.
Express пишет, что Совет Восточного Саффолка одобрил планы по открытию третьего заведения McDonald's. Местные жители сетуют на то, что теперь у подростков будет ещё больше соблазна поесть фастфуд.

Один из отцов рассказал журналистам, что в городе проживают всего 70 тысяч жителей, а здесь откроют уже третий ресторан. По словам мужчины, лучше заведение открыть там, где пока нет ни одного.


«Здесь уже есть проблема с ожирением, и последнее, что нам нужно, — это третий ресторан быстрого питания McDonald’s», - сказала 48-летней Шэрон Найт, мать девочки-подростка.
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#еда
#подростки
#здоровье
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Тренер Винер-Усманова отмечает день рождения
30 июля 2023, 15:07

Фото: сайт Кремля

Всемирно признанный тренер по художественной гимнастике, почётный гражданин Московской области Ирина Винер‑Усманова отмечает день рождения сегодня, 30 июля.
Родилась 30 июля 1948 г. в городе Самарканде. Винер-Усманова – видный спортивный и общественный деятель, всемирно признанный тренер по художественной гимнастике. Доктор педагогических наук, профессор, автор концепции интегральной подготовки в гимнастических дисциплинах.

В сфере физической культуры и спорта работает 47 лет. Прошла путь от тренера-преподавателя до главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике.

Самостоятельно подготовила более 20 мастеров спорта СССР и России, 30 мастеров спорта международного класса, 30 заслуженных мастеров спорта. Среди ее учениц – олимпийские чемпионки, чемпионки мира и Европы, призеры и медалисты крупнейших мировых стартов, в том числе, представляющие Подмосковье. Это олимпийские чемпионки в групповых упражнениях: Анастасия Татарева, Мария Толкачева и Алина Макаренко; многократная чемпионка мира и Европы Дарья Кондакова многократная чемпионка мира и Европы Александра Солдатова; победительница и призер этапов Кубка мира и Гран-при Екатерина Селезнева и многие другие титулованные спортсменки из Подмосковья.

Винер-Усманова — инициатор создания и учредитель первого в России инновационного Центра прогресса художественной гимнастики в г. Химки Московской области, который стал опорным пунктом по подготовке гимнасток сборной команды России и уникальным спортивно-образовательным кластером для воспитания одаренных гимнасток Подмосковья. 

Под руководством знаменитого тренера разработана передовая тактика и стратегия подготовки к участию российских спортсменок в Олимпийских  играх и других важнейших мировых соревнованиях, где они являются неизменными лидерами на протяжении 5 олимпийских циклов. 

Винер-Усманова окончила Узбекский институт физической культуры в Ташкенте в 1969 году. Начала трудовой путь в 1969 г. в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва города Ташкента. 

С 1972 по 1992 года работала в городе Ташкенте сначала тренером сборной команды города, после – сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике.

После переезда в Москву в 1992 г. — тренер в центре Олимпийской подготовки.

С 2001 г. по настоящее время – главный тренер спортивной сборной команды России по художественной гимнастике. С 2008 г. по настоящее время – Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики. 

Винер-Усманова – Герой труда Российской Федерации. Награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом  Почета, орденом Дружбы, знаком отличия «За благодеяние», а также иностранными и общественными знаками отличия. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Лауреат Общероссийской общественной премии «Национальное величие» и лауреат Премии Людвига Нобеля (Россия).

Постановлением Губернатора Московской области от 16.08.2018 № 344-ПГ присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области».

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#подмосковье
#россия
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#владимир путин
#президент
#ссср
#герой
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Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана, которой помогли посетить парад ВМФ
30 июля 2023, 14:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин встретился в Петербурге с многодетной семьей из Магадана и пожал руку главе семьи Вадиму Горелову. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что семье Гореловых помогли попасть на парад в честь Дня ВМФ. Путин пообщался с семьей после проведения парада. После краткого общения они сделали совместное фото.

Сообщается, что в семье Гореловых десять детей. По словам главы семьи Вадима Горелова, «рукопожатие президента — это лучший подарок».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, находясь в Санкт-Петербурге, планирует провести видеоконференцию с семьями, удостоенными орденом «Родительская слава». Он также встретится с губернатором города Александром Бегловым. Песков уточнил, что эти семьи уже встречались с президентом в Кремле 1 июня, в День защиты детей, и получили приглашение посетить Москву летом.

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#песков
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Актриса Ирина Мирошниченко оказалась в реанимации с тяжёлой формой гриппа
30 июля 2023, 14:10

Фото: iStock/maxim4e4ek

Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию. Медики диагностировали грипп в тяжелой форме.
Об этом сообщает Telegram-канал 112. Источник пишет, что 81-летняя Ирина Мирошниченко почувствовала недомогание сегодня утром. Из-за ухудшения состояния врачи решили госпитализировать артистку.
 
В 2021 году Ирина Мирошниченко перенесла пневмонию.
 
В октябре 2022 года актриса отметила 80-летний юбилей на сцене МХТ имени Чехова, где она прослужила 60 лет. Ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
 
Ирина Мирошниченко сыграла в картинах «Зимняя вишня», «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось».

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#госпитализация
#больница
#актриса
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Часть пляжей Кипра может полностью исчезнуть к концу 21 века
30 июля 2023, 13:48

Фото:istockphoto/Balate Dorin

К 2100 году треть пляжей (28%) Кипра может полностью исчезнуть. Виной тому климатические изменения. А две трети (до 72%) безвозвратно размоет.
Об этом сообщают ученые из Эгейского университета (Турция). Результаты исследований были опубликовали в журнале Frontiers in Marine Science.
 
Ученые изучили разные сценарии воздействия парниковых газов на уровень моря к 2100 году. При значительном ограничении антропогенных выбросов, уровень моря к 2100 году повысится примерно на 1,29 м. Тогда полностью размыть может лишь 9% пляжей, а 47% будут размыты до половины их нынешней ширины.
 
Если не ввести ограничения на выбросы антропогенных парниковых газов, то уровень моря может повыситься на 2,04 м. В этом случае до 72% пляжей Кипра размоет безвозвратно до половины своей ширины, а до 30% пляжей просто исчезнут.

Современное повышение уровня моря —это процесс, наблюдаемый с середины XIX века. В результате на протяжении одного лишь XX века глобальный уровень моря повысился на 17 см. Главной причиной данного процесса называют глобальное потепление.

Более теплый климат оказывает влияние на уровень всемирных океанов двумя способами. Первый вариант заключается в термическом расширении воды, которая обретает больший объем. Второй вариант: всемирное таяние льдов, которое приносит дополнительную воду в мировой океан.

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#пляжи
#климат
#кризис
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Специалист Мешалкина рассказала о способах уберечь ребенка от падения из окна
30 июля 2023, 12:42

Фото: iStock/Halfpoint

Специалист онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина сообщила, что есть несколько способов уберечь ребенка от падения из окна. Об этом пишет RT.
Один из способов — это ручка с замком, которая имеет запорный механизм с ключом.

«Такой механизм позволяет открыть окно на проветривание и зафиксировать его в этом положении, чтобы ребенок не смог изменить тип открывания или захлопнуть окно», — приводит слова Мешалкиной RT.

Отмечается, что также можно использовать детский трос, который не даст створке распахнуться более чем на 10–12 см. По словам эксперта, защитить малыша от падения сможет оконная решетка из стали, которая состоит из прочных вертикальных прутьев.

Мешалкина подчеркнула, что москитная сетка не поможет уберечь детей от падения.

Напомним, ранее в Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома. Окно на кухне было открыто настежь, а мать вышла из комнаты, чтобы поговорить по телефону. 

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#ребёнок
#окно
#падение
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Владимир Путин поздравил с юбилеем Ирину Винер
30 июля 2023, 11:48

kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин отметил вклад президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер в популяризацию спорта в стране
Российский лидер Владимир Путин поздравил с юбилеем главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер.
 
Президент отметил, что с именем Ирины Винер, а также с её тренерской деятельностью связаны «незабываемые страницы истории отечественного и мирового спорта», победы российских гимнасток на международных соревнованиях и Олимпийских играх. В заключении Путин пожелал Ирине Винер успехов и всего наилучшего.
 
Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. Она является Героем Труда РФ (2015), главным тренером сборной России по художественной гимнастике (с 2001 года), президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (с 2008 года).
 
Среди её учениц Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун.

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#владимир путин
#юбилей
#художественная гимнастика
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Путин назвал главное предназначение русского флота
30 июля 2023, 11:39

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главное предназначение русского флота заключается в защите Отечества. Об этом он сообщил на параде в честь Дня ВМФ.
По словам главы российского государства, флот России «не раз непреступной крепостью вставал на пути врага».

Путин также выразил благодарность ВМФ за выполнение стоящих задач и безупречную службу. Ранее Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.

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#владимир путин
#президент
#флот
#парад
#вмф
#рф
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Антарктида лишилась морского льда размером с Аргентину
30 июля 2023, 11:34

Фото:istockphoto/anyaberkut

Антарктида лишилась морского льда размером с Аргентину. Это стало неожиданностью для учёных.
CNN сообщает, что ежегодно антарктический морской лед сокращается до самого минимального уровня к концу февраля. В это время на континенте лето. Затем морской лед опять накапливается за зиму. Но в данный момент его уровень упал до беспрецедентно низких значений за 45 лет.
 
Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC) выяснил, что площадь льда примерно на 1,6 млн квадратных км ниже прошлого зимнего рекорда, который был установлен в 2022 году.
 
Гляциолог из Университета Колорадо в Боулдере Тед Скамбос утверждает, что антарктическая система всегда была достаточно изменчивой, но нынешние вариации слишком экстремальны. По его мнению, на потерю морского льда оказывают влияние несколько факторов, в их числе сила западных ветров вокруг Антарктиды, связанные с увеличением загрязнения планеты и нагреванием.

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#лёд
#климат
#природа
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В 2023 году ВМФ пополнят 30 кораблей, заявил Путин
30 июля 2023, 11:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия последовательно наращивает мощь своего флота. Об этом он сообщил на параде в честь Дня ВМФ.
По словам главы государства, только в 2023 году состав ВМФ пополняют 30 кораблей разных классов.

Ранее Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. На данный момент он находится в Петропавловской крепости. Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.

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Путин прибыл на парад ВМФ России

Песков сообщил об участии Путина в параде ко Дню ВМФ с африканскими лидерами
#владимир путин
#президент
#флот
#парад
#вмф
#дмитрий песков
#рф
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