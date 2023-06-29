В Луганске задержали гражданку Украины, собиравшую информацию о российских военных

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Гражданка Украины задержана в Луганске за сбор информации о дислокации российских военных
По словам женщины, данные о дислокации российских военных и техники она передавала посредством телеграмм-канала. Украинка поддерживала связь с разведкой и передавала информацию о том, как и где передвигается военная техника. Она пояснила, что наблюдала за российскими солдатами на улице, после чего связывалась с украинской разведкой и передавала им сведения.
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