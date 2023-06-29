В Люберцах при участии жителей стартовало благоустройство Томилинского лесопарка

Фото: Минблаго МО
Лесопарк вошёл в губернаторскую программу «Парки в лесу»
В Люберцах началось благоустройство Томилинского лесопарка. Концепция обустройства обсуждалась с местными жителями, сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства благоустройства.
В этом году в Томилинском лесопарке обустроят часть «Тропы здоровья» с комфортными зонами для отдыха и игр. Вдоль тропы установят лавочки и оборудуют площадки для наблюдения за птицами. Создадут площадки для игр на свежем воздухе, а для занятий активными видами спорта – вело-лыжный и беговой маршруты, зоны для воркаута. Появится и зона для выгула собак.
Томилинский лесопарк вошёл в программу благоустройства лесопарковых территорий на 2022-2023 годы в рамках губернаторской программы «Парки в лесу».
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«Диалог необходим, потому что нам важно знать мнение людей о территориях, которые мы благоустраиваем. Ведь пользоваться результатом работ будут именно они. Мы вместе определяем проблемы территории, потребности жителей и принимаем решение о том, какие работы необходимо провести», – заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Томилинский лесопарк вошёл в программу благоустройства лесопарковых территорий на 2022-2023 годы в рамках губернаторской программы «Парки в лесу».
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Лора Луганская