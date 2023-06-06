В Люберцах провели экологический фестиваль

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Экологический фестиваль в Московской области проводится в третий раз, и его традиционно приурочили ко Дню эколога, который отмечается 6 июня. Главной идеей фестиваля является экологическое просвещение.
Экофестиваль в Люберцах собрал более 500 гостей.
В рамках фестиваля для гостей мероприятия подготовили праздничную программу, спортивные соревнования, образовательные лекции, мастер-классы и многое другое.
«В 2021 я победила в этом конкурсе. У меня был проект про экологию, я записывала видео, вела блог. В награду мне подарили подарили Айфон-12 и путевку на море в Сочи. Я уже там была, мне очень понравилось. В этом году тоже участвую в конкурсе», - рассказала участница фестиваля 8-летняя Мария Гутова из Одинцовского округа.Андрей Воробьев пообщался с участниками фестикаля в неформальной обстановке, где у ребят была возможность задать губернатору интересующие вопросы.
Один из ребят спросил каким видом спорта увлекается Андрей Воробьев, а другой хотел узнать у главы региона, что нужно сделать для того, чтобы повсюду было чисто.
«Что касается вида спорта, то это — игры в командах. А отвечая на вопрос про то, что нужно сделать для чистоты, скажу следующее. Чистота — это культура человека, культура каждого из нас. Я очень надеюсь, что во всех городах нашего большого Подмосковья с каждым годом будет чище. Это возможно, во-первых, когда работают все службы. Но, наверное, самое главное, когда каждый человек перестанет мусорить. И если мы решим это уравнение, тогда и наше Подмосковье, и наша страна будут самыми чистыми», — сказал Андрей Воробьев.