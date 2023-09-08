В Люберцах запустили движение по путепроводу на Октябрьском проспекте

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проехал по открывшемуся участку, а также пообщался со строителями и автомобилистами, которые очень ждали запуск этого дорожного объекта.
«Сегодня мы проехали по новому путепроводу. Строили его несколько лет, много коммуникаций, я знаю. Жители очень ждали, потому что он с Егорьевкой пересекается. Это был такой тупик, самое узкое место. Мы «расшили» его. Много хлопот, наверное, принесла стройка, понятно, центр города. Еще должны доделать все прилегающие территории, чтобы их использовать как транзит для вспомогательной дороги. Но это только первый этап, всего их 5», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Также, глава региона отметил работу строителей, которые относятся к своей работе с большой ответственностью.
По этому участку автодороги ежедневно проходят порядка 45 тысяч машин. Реконструкция участка началась в 2019 году.
На объекте были задействована бригада из 270 человек, которые трудились в 2-3 смены, чтобы своевременно завершить ремонт.
Строительство проходит в два этапа: в рамках первого этапа строительная готовность объекта составляет 80%.
Реализация этого проекта поможет водителям сэкономить время в пути от 30 минут до 1,5 часов.
Строительные работы ведутся с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита – 3,1 млрд. рублей.
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Алиса Сергиенко