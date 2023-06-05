В любви на первое место выйдет эстетическая сторона отношений — гороскоп с 5 по 11 июня

Астролог Лебеденко составила гороскоп с 5 по 11 июня







В деловой сфере нужно постараться быть дружелюбными и обходительными. Благоприятно налаживать со всеми контакт.В вопросах здоровья желательно отказаться от алкоголя. Важно следить за балансом и качеством потребляемой воды и не допускать отеков.



Особые рекомендации для каждого знака зодиака Особые рекомендации для каждого знака зодиака





Овну надо делиться с окружающими хорошим настроением. На этой неделе он может подбодрить и поддержать близких людей.





Тельцу лучше добиваться успеха в карьере и пока отложить устройство личной жизни. Инвестиции надо тщательно продумывать или вовсе отказаться от трат.





Близнецам удастся улучшить свою судьбу. Они почувствуют гармонию и философски посмотрят на ситуации.





Раку надо сосредоточиться на важных для него делах и следовать за своими желаниями. Эмоции и чувства будут очень важны.





Льву нужно проявить ответственность и стойкость. Ему не стоит отвлекаться, а лучше сконцентрировать внимание на своих целях.





Дева проявит себя творчески. У неё усилится воображение, она будет увлечена.





Весы почувствуют повышение оптимизма. Они найдут много поводов для радости.





Скорпиону надо беречь здоровье. Лучше контролировать свои эмоции и желания.





Стрельца ожидает прибыль, но крупные покупки временно надо отложить. Возможно повышение на работе. В личной жизни новые знакомства вдохновят.





Козерог будет стремиться к уединению. Он задумается о духовных ценностях, ему захочется внести перемены в свою жизнь.





У Водолея поменяется круг общения и появятся новые интересы. В делах он все успеет.





Рыбам поможет проницательность. Они легко и быстро смогут разобраться в сложных ситуациях.

В любви станет важнее эстетическая сторона отношений. Обязательно надо найти повод похвалить друг друга, делать комплименты. Следует отметить в партнёре его достоинства и те качества личности, которыми вы гордитесь. Таким гороскопом специально дляподелилась астролог