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В любви появится больше страсти: гороскоп с 26 июня по 2 июля

26 июня 2023, 11:31

Фото: iStock/Primorac91

Астролог Лебеденко представила гороскоп с 26 июня по 2 июля
На этой неделе в любви появится больше страсти. Самое время побаловать друг друга подарками и активно выражать свою любовь и чувства. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.

В деловой сфере важно слушать и слышать своих оппонентов. Искренняя заинтересованность будет помогать в переговорах. Благоприятно сохранять положительный эмоциональный настрой и проявлять доброту.


Чтобы сохранить здоровье нужно наладить свой рацион питания так, чтобы он был разнообразным и полезным. Также необходимо уделить внимание духовной жизни, сконцентрироваться на счастливых моментах и радостных событиях. Позитивная самооценка и доброе чувство юмора хорошо скажется на здоровье. Благоприятно слушать звуки природы и пение птиц.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овну лучше не рисковать. Все решения нужно тщательно взвешивать. В любви желательно флиртовать и сохранять романтический настрой.

Тельцу надо себя побаловать. Покупки, любимые блюда, встречи с друзьями подарят им радость.

У Близнецов хорошее время для того, чтобы вникнуть и изучить то, что им сейчас интересно.

У Рака будет отличное настроение, творческий подъем. Ему надо прислушаться к себе, к своим желаниям.

Лев сможет найти компромиссы и наладить взаимоотношения на работе и с близкими людьми. Он почувствует себя счастливым.

Дева станет мягче и сентиментальней. Доброта поможет ей во всех сферах. Отдохнуть и восстановить силы рекомендуется в дружеской компании.

Весам благоприятно найти время для свиданий и романтических встреч. В конце недели велика вероятность споров, но предпочтительнее проявлять дипломатию.

Скорпионам не нужно обольщаться чем-то заманчивым, важно быть избирательным в общении.

Стрелец узнает новую информацию, но ему не следует торопиться с выводами. Необходимо все обдумать и идти за своей мечтой.

Козерогу благоприятно уединиться. Ему лучше не отвлекаться по пустякам, надо быть серьезным и сосредоточенным.

Водолею нужно внимательно относиться к новым предложениям на работе. Ему желательно сохранить профессиональный авторитет и не поддаться иллюзиям.

Рыбы легко могут завести новые знакомства и рассчитывать на взаимность в любви. В карьере не стоит себя перегружать интеллектуально.

#гороскоп
#знаки зодиака
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Российские ученые сделают умные гаджеты на основе ткани
05 июля 2023, 10:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Специалисты из РГУ им. А. Н. Косыгина разработали инновационную технологию для создания умных электронных устройств на тканевой основе
Ученые из Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина создали инновационную технологию, с помощью которой токопроводящие покрытия можно наносить на текстильные материалы. Об этом сообщают «Известия».

Инновационная технология может стать основой для создания умных электронных устройств, которые встроены в одежду, обувь или аксессуары на тканевой основе. Главное отличие отечественной разработки от зарубежных аналогов — внутри ткани не требуется прокладка проводов.

Основу покрытия составляют углеродные нанотрубки, придающие покрытию свойства прочности и электропроводности. Высокая электропроводность поможет полученным покрытиям быть востребованными в различных сферах. 

«В итоге можно создать микрокомпьютеры на текстильной основе», — сообщил автор разработки, преподаватель кафедры «Технология художественной обработки материалов» Института мехатроники и робототехники РГУ Марк Федоров.

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#ученые
#технология
#гаджеты
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В Крыму задержан мужчина, который пытался подорвать газопровод
05 июля 2023, 10:41

iStock/BrianAJackson

Взрыв на газопроводе случился ночью 23 июня в посёлке Кореиз на южном берегу Крыма.
Baza пишет, что мужчина уже дал признательные показания. Взрыв на газопроводе случился ночью 23 июня в посёлке Кореиз на южном берегу Крыма. После взрыва вспыхнул пожар. Огонь удалось оперативно потушить. Никто не пострадал.

К 4 июля сотрудникам ФСБ удалось выйти на подозреваемого. Им оказался 42-летний уроженец украинского Павлодара Сергей Ержов. Он получил российское гражданство и зарегистрирован в Ялте.
 
Ержов признался в подрыве газопровода. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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#Крым
#газопровод
#задержание
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На Байкале во время шторма пропал байдарочник
05 июля 2023, 10:33

Фото: пресс-служба Главного контрольного управления Московской области

Спасатели ведут поиски 50-летнего байдарочника, который попал в шторм на севере Байкала.
На Байкале ведутся поиски 50-летнего байдарочника. Его товарищ на резиновой лодке, который тоже попал в шторм, уже найден.
 
ЧП в акватории Байкала случилось вечером 4 июля. Двое мужчин попали в шторм в устье Верхней Ангары.

Один из туристов, который был на резиновой лодке, связался с экстренными службами. Его обнаружили через 1,5 часа поисков в 2 км от берега в районе губы Дагары. 54-летнего мужчину подняли на борт спасательного катера.

Babr Mash пишет, что ещё одного пропавшего 50-летнего байдарочника ищут. Поиск был приостановлен на ночь, но в данный момент его продолжили.

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#Байкал
#шторм
#байдарочник
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Лидеры европейских стран провели консультации с Зеленским по ситуации на ЗАЭС
05 июля 2023, 10:28

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что несколько лидеров европейских стран в ночь на среду провели консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации на Запорожской АЭС.
Оценивая обстановку на Запорожской АЭС, Карчаа заявил, что ночь прошла спокойно, однако, расслабляться не стоит. Об этом пишет агентство ТАСС. 

Он сообщил, что лидеры европейский стран проводили ночью переговоры с украинским лидером. Главы государств убеждали Зеленского в том, что допустить подрыва на станции нельзя. Карчаа предположил, что напряженная обстановка на ЗАЭС будет сохраняться до саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля в Вильнюсе. 

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#ЗАЭС
#Украина
#Зеленский
#переговоры
#саммит
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В России появится аналог магазинов Zara Home и H&M Home
05 июля 2023, 10:23

istockphoto/Tohid Hashemkhani

Сеть магазинов домашнего текстиля и декора Redecoro откроется в России осенью и заменит Zara Home и H&M Home.
Осенью в России планируют открыть сеть магазинов товаров для дома Redecoro. Там будут представлены вещи, аналогичные продукции Zara Home и H&M Home, пишет ТАСС, ссылаясь на управляющего партнера бренда Анастасию Кондакову.
 
До конца нынешнего года в Москве откроют 2 офлайн и онлайн-магазин. Первый появится осенью в ТЦ «Метрополис». В ближайшие годы в планах открыть около 50 магазинов по всей России и СНГ.

В магазинах будет представлена линейки домашнего текстиля, посуды, декоративных изделий, аксессуаров для кухни и ванных комнат. Товары будут в скандинавской стилистике. Бренд будет рассчитан на покупателя со средним доходом.
 
Продукцию производят на фабриках в России, Турции, Индии и Китае — на многих из которых изготавливаются вещи для Zara Home и H&M Home, которые покинули Россию после начала СВО.

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#магазин
#интерьер
#Zara
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МИД обвинил ЮНЕСКО в помощи в сокрытии ценностей с Украины
05 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/iDymax

Мария Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать ценности с Украины на территории других стран
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности с Украины на территории других стран и «пристраивать» их в страны Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Sputnik».

«Это особая история такого же полубандитизма, когда они участвуют — есть информация и, к сожалению, есть надежные источники, ее подтверждающие — что ЮНЕСКО непосредственно занимается тем, что скрывает или помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины», — сообщила Захарова.

Она добавила, что такой информацией располагает и газета Le Monde, написавшая об этой ситуации.

Захарова также отметила, что ЮНЕСКО способствует тому, чтобы «пристраивать» вывезенные украинские культурные ценности по государствам Евросоюза.

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#МИД РФ
#Захарова
#ЮНЕСКО
#Украина
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Венедиктов* сообщил, что Милашина и Немов находятся в одной из московских больниц
05 июля 2023, 10:13

Фото: iStock/sudok1

Журналист Алексей Венедиктов* сообщил, что журналистка Милашина и адвокат Немов, которые были накануне избиты в Чечне, находятся в Боткинской больнице.
Он также добавил, что сопровождал пострадавших в полете из Беслана в Москву, пишет ТАСС.

Накануне сообщалось, что несколько неустановленных лиц напали на журналистку Милашину и адвоката Немова, когда они следовали из аэропорта Чечни в суд,  для участия в процессе оглашения приговора супруге бывшего судьи Верховного суда. Нападавшие избили женщину и ударили ножом правозащитника. 

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*признан в России иноагентом

#больница
#журналисты
#Милашина
#Москва
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В Подмосковье три человека погибли в ДТП
05 июля 2023, 10:09

iStock/Anton Novikov

Три человека погибли в аварии на трассе под Серпуховом.
РЕН ТВ пишет, что ДТП случилось на 97 км трассы М-2 «Крым».
 
Жертвами стали мужчина и две женщины.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают оперативные службы.

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#Серпухов
#ДТП
#авария
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Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов составили более 88 млн рублей
05 июля 2023, 10:00

Фото: istockphoto / georgemuresan

Инспекторы Главного управления содержания территорий совместно с представителями министерства экологии региона регулярно проводят рейдовые мероприятия для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах.

С наступлением устойчивой теплой погоды активизировались недобросовестные перевозчики строительных отходов, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий.

Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации.

«Законность перевозки фиксируют камеры дорожной сети и распознают автомобили, которые не имеют специального талона. С начала года уже вынесено 2.377 постановлений на сумму более 88 миллионов рублей. Количество нарушителей и суммы штрафов сезонные: в январе было только 6 постановлений на общую сумму 406 тысяч, а в июне уже зафиксировали более 1 тысячи нарушителей и пополнить бюджет им придется практически на 37 миллионов рублей», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических — 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.

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Воробьёв поручил усилить контроль за уборкой подмосковных дорог от мусора.

Инспекторы ГУСТ продолжают проверки пляжей и мест отдыха у воды в Подмосковье.
#ГУСТ
#строительные отходы
#ОССиГ
#Светлана Аипова
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