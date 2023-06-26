В любви появится больше страсти: гороскоп с 26 июня по 2 июля

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В деловой сфере важно слушать и слышать своих оппонентов. Искренняя заинтересованность будет помогать в переговорах. Благоприятно сохранять положительный эмоциональный настрой и проявлять доброту.
Овну лучше не рисковать. Все решения нужно тщательно взвешивать. В любви желательно флиртовать и сохранять романтический настрой.
Тельцу надо себя побаловать. Покупки, любимые блюда, встречи с друзьями подарят им радость.
У Близнецов хорошее время для того, чтобы вникнуть и изучить то, что им сейчас интересно.
У Рака будет отличное настроение, творческий подъем. Ему надо прислушаться к себе, к своим желаниям.
Лев сможет найти компромиссы и наладить взаимоотношения на работе и с близкими людьми. Он почувствует себя счастливым.
Дева станет мягче и сентиментальней. Доброта поможет ей во всех сферах. Отдохнуть и восстановить силы рекомендуется в дружеской компании.
Весам благоприятно найти время для свиданий и романтических встреч. В конце недели велика вероятность споров, но предпочтительнее проявлять дипломатию.
Скорпионам не нужно обольщаться чем-то заманчивым, важно быть избирательным в общении.
Стрелец узнает новую информацию, но ему не следует торопиться с выводами. Необходимо все обдумать и идти за своей мечтой.
Козерогу благоприятно уединиться. Ему лучше не отвлекаться по пустякам, надо быть серьезным и сосредоточенным.
Водолею нужно внимательно относиться к новым предложениям на работе. Ему желательно сохранить профессиональный авторитет и не поддаться иллюзиям.
Рыбы легко могут завести новые знакомства и рассчитывать на взаимность в любви. В карьере не стоит себя перегружать интеллектуально.