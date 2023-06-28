В мае уровень безработицы в России обновил исторический минимум

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Росстат сообщил, что уровень безработицы в мае обновил исторический минимум и составил 3,2 процента
Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в мае 2023 года обновил исторический минимум и достиг отметки в 3,2%, передает РИА Новости.
Сообщается, что предыдущий минимальный уровень безработицы был зарегистрирован в апреле. Число безработных составило 2,466 миллиона человек. В мае среди безработных насчитывается 2,406 миллиона человек.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Владимир Путин заявил о рекордно низкой безработице в России.
«В мае 2023 года 2,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные», — говорится в докладе Росстата.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Владимир Путин заявил о рекордно низкой безработице в России.
Екатерина Коршунова