В Магаданской области выпал снег

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В понедельник в центральных районах Магаданской области произошел снегопад, передает РИА Новости со ссылкой на местных жителей.
Снег в июле в Магаданской области — не редкость, однако в этом году он пошел после устойчивой жары в 40 градусов, сообщил представитель Гидрометцентра России по региону.
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