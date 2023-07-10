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В Магаданской области выпал снег

10 июля 2023, 04:38

Фото: iStock/COM & O

В понедельник в центральных районах Магаданской области произошел снегопад, передает РИА Новости со ссылкой на местных жителей.

Кроме того, спасатели предупредили о сильных дождях в этом регионе, добавив, что осадки могут вызвать размыв дорог. Они посоветовали местным жителям воздержаться от путешествий за пределы населенных пунктов.

Снег в июле в Магаданской области — не редкость, однако в этом году он пошел после устойчивой жары в 40 градусов, сообщил представитель Гидрометцентра России по региону.

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#Магаданская область
#погода
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Титул «Мисс Нидерланды» впервые в истории получила трансгендер Рикки Колле
10 июля 2023, 01:40

Фото: iStock/stormwatch153

Впервые в истории Нидерландов трансгендерный человек занял первое место на конкурсе красоты «Мисс Нидерланды». Об этом информирует газета Le Figaro.
Возглавила соревнование 22-летняя Рикки Колле, которая теперь будет представлять Нидерланды на международном конкурсе «Мисс Вселенная». Жюри отметило, что девушка блестала в течение всего конкурса и продемонстрировала самый большой прогресс среди участниц.

Согласно информации издания, Рикки Колле в 2018 году достигла финала национального конкурса «Следующая топ-модель». Более 25 тысяч людей подписаны на ее страницу в социальных сетях.

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#трансгендеры
#Нидерланды
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В Киево-Печерской лавре замироточила икона
09 июля 2023, 23:40

Фото: сайт Свято-Успенской Киево-Печерской лавры

Возле Киево-Печерской лавры во время стояния икона святого великомученика Димитрия Солунского замироточила. Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов.
«Сегодня на стоянии, когда прочитали акафист Архистратигу Михаилу, нам сказали, что икона Димитрия Солунского мироточит», — рассказали верующие УПЦ.

Телеграм-канал Лавры опубликовал видео, на которым женщины держат в руках икону и показывают миро. Приложится к иконе во время съемки подходят другие верующие. Прихожане отмечают, что от иконы исходит едва ощутимый запах — благоухание. 

«Запах аж сюда идет», — прокомментировал один из присутствующих мужчин.

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#УПЦ
#Киево-Печерская лавра
#икона
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В Латвии начали рассылать штрафы за поздравления с Днем Победы
09 июля 2023, 20:53

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

Гражданам Латвии стали приходить письма с уведомлениями о возбуждении административных дел за поздравления с Днем Победы. Об этом сообщает портал Delfi.
Отмечается, что рассылку от государственной полиции получили как минимум десятки латвийцев, проживающих в стране и за рубежом. В массовой рассылке полиция ссылается на мониторинг социальных сетей, который проведен службой государственной безопасности.

Сотрудники государственной полиции Латвии подтвердили массовое возбуждение административных дел и рассылку постановлений о них. 

Уточняется, что согласно статье, упоминаемой в постановлениях, латвийцам грозит штраф до 350 евро.

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#Латвия
#штраф
#День Победы
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Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
09 июля 2023, 20:16

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заявил, что при подтверждении попытки атаки ракетами НАТО Смоленской АЭС, то России необходимо будет рассмотреть сценарий одновременного удара по трем АЭС на Украине и ядерным объектам в Восточной Европе.
«Тут уже нечего стесняться», — написал Медведев.

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#Медведев
#Украина
#Смоленская АЭС
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В Италии может наступить демографическая зима
09 июля 2023, 19:09

Фото: istockphoto/Anna Derzhina

Население Италии с текущих 59 млн человек может сократиться до 47,2 млн человек к 2070 году.
Об этом сообщает издание Le Monde. Демографическое будущее страны выглядит мрачно: при отсутствии изменений население страны может сократиться на четверть.

Убыль населения стартовала в 1993 году и с тех пор фиксируется каждый год. Также число новорожденных в Италии сокращается каждый год после кризиса 2008 года. Такая тенденция вызывает опасения: стареющее население создаст чрезмерную нагрузку на госбюджет.

В стране в 2022 году родились 393 тысяч детей, что стало минимальным показателем с 1861 года. При этом системе здравоохранения Италии уже не хватает специалистов, а госдолг страны вырос до 135% от её ВВП.
 
Италия, чтобы решить проблему, начала проводить генассамблеи по вопросам рождаемости. 

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#Италия
#рождаемость
#демография
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Жителей Сочи предупредили о надвигающихся ливнях
09 июля 2023, 17:53

Фото: iStock/horkins

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале сообщил, что в ближайшие часы в Сочи прогнозируются ливни.
Отмечается, службы города будут работать круглосуточно, для спасательно-аварийных работ подготовлено двести единиц техники и тысяча человек.

Копайгородский отметил, что оперативный штаб города контролирует уровень воды в реках с применением специальных датчиков. Запрет на купание в море сохраняется.

Напомним, ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в Хостинском районе Сочи в ночь на воскресенье, 9 июля, прошли залповые ливни, во время которых выпало около 80 мм осадков. Пострадало около 10 автомобилей.

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#Сочи
#ливни
#происшествия
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В Стокгольме проходит демонстрация против акций с сожжением Корана
09 июля 2023, 17:32

Фото: iStock/All_About_Najmi

В центре Стокгольма мусульмане проводят демонстрацию против акций с сожжением Корана. Об этом пишет газета Aftonbladet.
Как сообщают сотрудники полиции, на площади Медборгарплатсен собралось от 1500 до 2000 человек. Шведская Исламская лига получила разрешение от властей на проведение демонстрации.

Один из участников шествия сообщил, что цель этой демонстрации заключается в том, чтобы ее участники смогли выразить недовольство сжиганием Корана.

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#Стокгольм
#мусульмане
#Коран
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Юнармейцы из Московской области впервые стали призерами Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»
09 июля 2023, 16:34

Фото: Александра Степанова

Церемония награждения победителей и призеров спортивной игры «Победа» в общекомандном зачете прошла сегодня в КВЦ «Патриот».
В борьбе за победу приняли участие более тысячи ребят со всей России. Московскую область представили 10 юношей и девушек из команды «Патриоты Подмосковья». Команда из Подмосковья заняла 4 место и получила заслуженные награды. 

«Хочу поприветствовать всех участников от лица губернатора Московской области, Андрея Юрьевича Воробьева. Мы очень рады, что в нашем родном и любимом Подмосковье проходит Всероссийская военно-спортивная игра «Победа». Девиз игры - «Победа – одна на всех», поэтому мне хочется поздравить всех участников и, конечно же, сказать огромное спасибо наставникам – низкий поклон за вашу работу!»,  – сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.  
Лучшей стала команда из Ярославской области. На втором месте оказались юнармейцы из Республики Хакасия, третье заняли ребята из Волгоградской области. На четвертом расположилась команда «Патриоты Подмосковья», замкнула пятерку лидеров команда из Вологодской области. 

С 3 по 9 июля юнармейские команды со всей России, включая новые регионы, демонстрировали лучшие результаты в творческих, спортивных и интеллектуальных конкурсах у себя в субъектах. Игра объединила более 400 тысяч юнармейцев, курсантов, кадет, воспитанников военно-патриотических клубов и организаций.

В финале участники продемонстрировали строевую выучку, «Визитную карточку», прошли «Огневой рубеж», участвовали в «Военизированной эстафете», в тактической игре на местности «Дорога победителей».

«Я уже 3-й год занимаюсь военно-патриотической деятельностью. В прошлом году впервые принимал участие в этой игре, тогда мы стали 14-ми. Но в этом году - усилились, упорно готовились и заняли призовое 4 место», - поделился участник команды «Патриоты Подмосковья» Евгений Чуланов.
В этом году игра прошла под девизом: «Победа – одна на всех!», который придумали сами финалисты. По мнению участников, девиз объединяет команды и подчеркивает связь поколений героев Великой Отечественной войны и СВО. 

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#Подмосковье
#юнармейцы
#Победа
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В Химках открыли художественную выставку в поддержку российских военнослужащих и врачей
09 июля 2023, 16:30

Фото: пресс-служба администрации Химок

В Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко в Химках при поддержке главы округа Дмитрия Волошина и Управления культуры Администрации открыли художественную выставку «Цветы героям». Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.
На выставке представлены работы общественной организации «Союз художников», в число которых вошли ботанические иллюстрации, абстрактные картины и реалистичные натюрморты. Изображенные на полотнах художников цветы олицетворяют символ жизни и силы духа.

«Выставка организована в поддержку российских военнослужащих и их семей, врачей и медицинских работников, проявивших мужество и героизм не только в зоне СВО, но и во время реабилитации», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что для работников госпиталя и военнослужащих, которые находятся на лечении, организована обширная культурно-досуговая программа. Известные артисты, творческие коллективы, а также студенты химкинского МГИКа регулярно посещают госпиталь.

Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко — первое государственное лечебное учреждение в истории России. Ежегодно более 60 тысяч пациентов получают лечение в специализированных лечебно-диагностических центрах госпиталя.

В рамках своего обращения к жителям региона Андрей Воробьев также назвал необходимой поддержку семей участников спецоперации на Украине. Глава Подмосковья отметил, что в регионе делают все возможное, чтобы военнослужащие и их семьи чувствовали себя комфортно. 

«Особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят. Именно поэтому на основании указа президента создан государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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#Воробьёв
#Волошин
#Химки
#выставка
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Подмосковье ищет медработников