В МАГАТЭ рассказали о минах, найденных рядом с Запорожской АЭС

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на периферии периметра Запорожской АЭС эксперты обнаружили противопехотные мины направленного действия. Об этом сообщается на официальном сайте Международного агентства по атомной энергии.
По словам Гросси, специалисты МАГАТЭ во время осмотра площадки ЗАЭС обнаружили в закрытой буферной зоне между внутренним и внешним периметром атомной электростанции несколько мин. Уточняется, что у персонала Запорожской АЭС нет доступа в эту зону.
Гендиректор добавил, что эксперты обсудили произошедшее с представителями станции, которые рассказали, «что это решение военных, принятое относительно контролируемой военными территории».
Несмотря на то, что детонация обнаруженных мин не повредит станции, их наличие на АЭС противоречит нормам безопасности МАГАТЭ, подчеркивается в заявлении агентства.
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«Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определенных местах внутри него», — отметил Гросси.
Несмотря на то, что детонация обнаруженных мин не повредит станции, их наличие на АЭС противоречит нормам безопасности МАГАТЭ, подчеркивается в заявлении агентства.
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Диана Аванесян