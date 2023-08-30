В МАК заявили, что не проводят расследование крушения самолета Пригожина

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«В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном «Embraer Legacy» 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего», - прокомментировали ситуацию в МАК.
Россия отказалась допускать Бразилию к расследованию смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бразилия предложила России помощь в расследовании гибели Евгения Пригожина, поскольку потерпевший крушение Embraer был произведен бразильской компанией. Однако, Москва от помощи отказалась.
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