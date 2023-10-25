В Мариуполе подмосковные строители восстановили разрушенный дом

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Пятиэтажный дом сильно пострадал во время боевых действий на территории города.
Строители заменили систем центрального отопления и электроснабжения,поставили новые окна, произвели отделку подъездов и фасадов дома.
Жители пятиэтажки смогли вернуться домой после окончания ремонтных работ.
Стоит отметить, что дом сильно преобразили внешне, и теперь людей встречает аккуратный и отремонтированный фасад.
Кроме этого, в Мариуполе ведется постоянный контроль над восстановлением многоквартирных домов.Читайте также:
В Дмитрове проверили реализацию проекта «Народная тропа»
В Подмосковье открыли эколого-образовательный центр
Московская область вошла в топ-3 регионов по выдаче ИТ-ипотек